«Унион» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (21.09.2024)

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21 сентября 2024, 12:12

Ставки букмекеров

В этой встрече небольшое преимущество букмекеры отдают хозяевам, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.87. В случае победы «Хоффенхайма», зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.62 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.35. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Унион» еще не проигрывал в новом сезоне и за три тура смог набрать пять очков. Команда из Берлина идет на девятом месте в таблице и очень хочет как минимум не опускаться ниже на данном этапе. Хозяева являются фаворитами этого поединка, но с «Хоффенхаймом» им точно будет непросто, особенно если у гостей пойдет игра. В прошлом туре «Унион» выстоял ничью на выезде с «РБ Лейпциг» (0:0), а ранее переиграл на своем поле «Санкт-Паули» (1:0).

«Хоффенхайм» еще недавно имел серию побед на выезде, но она была прервана, а сам клуб занимает лишь 15 место в таблице с тремя набранными баллами. Предстоящая встреча очень важна для гостей с психологической точки зрения, ведь проигрывать им нельзя, иначе существует большой риск отправиться в зону вылета. Два последних поединка «Хоффенхайма» завершились крупным поражением от «Байера» (1:4) и неудачей с «Айнтрахтом» (1:3).

Информация для ставок

Четыре из семи последних матчей «Униона» закончились вничью

Четыре выездных матча «Хоффенхайма» за последнее время завершились исходом «обе забьют»

«Унион» выиграл три матча у «Хоффенхайма» из пяти последних при двух поражениях

Прогноз

В битве этих команд может произойти что угодно и предсказывать результат было бы очень рискованным делом. Предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Лига Ставок на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.6.