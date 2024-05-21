«Венеция» — «Палермо». Прогноз на матч плей-офф Серии В (23.05.2024)

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вчера, 22:44

Ставки букмекеров

Неудивительно, что фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02. В случае победы «Палермо», зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать за 3.45.

Также в линии букмекеры предлагают 1.9 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.9. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Венеция» борется за возвращение в Серию А, откуда не так давно вылетела во второй дивизион и после первого выездного матча даже имеет преимущество в один мяч над соперником. Тем не менее, хозяевам расслабляться нельзя, иначе можно в один момент оказаться в роли догоняющих, а впереди еще ждет возможный финал, если этот раунд все же удастся пройти. Два последних поединка «Венеции» завершились победой над «Палермо» (1:0) и поражением от «Специи» на выезде (1:2).

«Палермо» уже прошел непростого соперника на выезде в лице «Сампдории» (2:0), поэтому первый проигранный матч с «Венецией» не заставляет коллектив «посыпать голову пеплом». Команда готовится к ответному матчу и постарается удивить соперника, а по возможности и забить быстрый гол, чтобы перевернуть игру и заставить «Венецию» менять стиль игры. В еще одной недавней встрече «Палермо» обыграл на выезде «Зюдтироль» (1:0).

Информация для ставок

«Палермо» выиграл только два матча из десяти последних в чемпионате

«Венеция» выиграла семь домашних поединков из десяти за последнее время

«Венеция» выиграла четыре из пяти последних поединков у «Палермо»

Прогноз

«Венеция» находится в хорошем расположении духа и постарается на своем поле только укрепить успех и оформить выход в полуфинал. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.02 в букмекерской конторе Лига Ставок.