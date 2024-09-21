«Вердер» — «Бавария» Прогноз на матч Бундеслиги (21.09.2024)

1726910441

21 сентября 2024, 12:20

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Баварии» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.37. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5.7, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.92. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 1.9. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«Вердер» смог выиграть лишь в одном матче из трех стартовых в новом сезоне Бундеслиги и два сыграл вничью, что принесло команде результат из пяти баллов. Клуб из Бремена вряд ли будет претендовать в этом сезоне на высокие позиции, но хочет стабильно набирать баллы и избавить себя от мыслей о попадании в зону вылета. В двух последних своих поединках «Вердер» обыграл на выезде «Майнц» (2:1) и поделил очки с «Боруссией» Дортмунд (0:0).

«Бавария» забила 15 мячей за два последних матча и такой результат впечатляет многих. При новом тренерском штабе во главе с Компани, коллектив раскрывается по-другому, однако расслабляться и вешать на себя медали слишком рано. Гостям важно правильно оценить «Вердер», чтобы не потерять важные очки в Бремене, которые помогут сохранить лидерство в Бундеслиге. В прошлой игре Лиги чемпионов «Бавария» разгромила «Динамо» Загреб (9:2), а ранее оставила без шансов «Хольштайн» в чемпионате (6:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Вердера» завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» выиграл девять матчей подряд во всех турнирах

«Вердер» проиграл «Баварии» 4 из 5 последних личных встреч

Прогноз

«Бавария» имеет огромное преимущество над «Вердером» в личных встречах и не может терять очки в такой ситуации. Предлагаем сделать ставку на победу гостей с форой (-2) по коэффициенту 2.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.