«Вердер» — «Бохум». Прогноз на матч Бундеслиги (18.05.2024)

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вчера, 15:22

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.35. Победа «Бохума» оценивается по 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.48.

Форма команд

«Вердер» не лучшим образом провел концовку чемпионата Германии, но вовремя спохватился и на данный момент занимает 11 место с 39 баллами. Команда в целом провела хороший сезон после возвращения из второй Бундеслиги и даже в случае поражения не опустится ниже 12 места в таблице. В двух последних поединках чемпионата Германии «Вердер» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (1:1) и поделил очки с «Боруссией» М (2:2).

«Бохум» смог отдалиться от зоны вылета, но нуждается еще в одном пункте, чтобы ни от кого не зависеть, хотя даже в случае поражения, команда вряд ли опустится ниже 15 места. В игре с «Вердером» на выезде коллективу вполне по силам как минимум не проиграть и завершить сезон с хорошим настроением. В прошлом туре «Бохум» разгромно проиграл «Байеру» (0:5), а ранее переиграл на выезде «Унион» (4:3) в важнейшей встрече.

Информация для ставок

«Бохум» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде

«Вердер» выиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Бохум» проиграл четыре последних матча у «Вердера»

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативным, а команды позволят себе играть более раскованно. Рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.