«Верона» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (20.09.2024)

1726774228

19 сентября 2024, 22:30

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Торино» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный результат котируется по 3.15, а победа «Вероны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.95.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.75. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2 по 2.1. Ставка на «обе забьют» составляет 1.93.

Форма команд

За четыре тура Серии А «Верона» набрала шесть очков, что для команды является средним результатом. Команда на данный момент занимает седьмое место и отстает на два пункта от нынешнего соперника. На своем поле хозяева постараются создать проблемы сопернику и порадовать болельщиков набранными баллами. Два последних поединка «Вероны» завершились выездным поражением от «Лацио» (1:2) и победой над «Дженоа» на выезде (2:0).

«Торино» показывает неплохой результат, ведь за четыре игры набрал восемь очков и отстает от лидера всего на два пункта. В матче с «Вероной» на выезде у гостей могут быть определенные проблемы, ведь команде в последние годы не хватает креативности в атаке. Тем не менее, в случае победы гости могут продвинуться еще выше по таблице. Два последних матча «Торино» завершились ничьей с «Лечче» (0:0) и выездным успехом с «Венецией» (1:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Вероны» из пяти завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Торино» не проигрывает на выезде уже пять поединков подряд

«Верона» проиграла три из пяти встреч с «Торино» при двух ничейных результатах

Прогноз

Обе команды идут в верхней части турнирной таблицы и будут бороться за очки в этой встрече. Предполагаем, что гости окажутся немного удачливее и рекомендуем сделать ставку на «Торино» по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.