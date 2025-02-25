«Вулверхэмптон» — «Фулхэм». Прогноз на матч АПЛ (25.02.2025)

1740499956

вчера, 19:12

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры минимальное предпочтение отдают «Фулхэму» по коэффициенту 2.7, а успех хозяев будет стоить 2.75. Выбрать ничейный результат можно за 3.3, а поверить в то, что каждая из команд сможет забить, будет оцениваться по коэффициенту 1.8.

Букмекеры больше верят, что матч не станет очень результативным, поэтому коэффициент на ТБ 2.5 составляет 2.1. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Вулверхэмптон» плохо выглядит в этом сезоне и сейчас старается как можно дальше оторваться от зоны вылета. В активе «волков» 22 балла и 17 место, а отставание от ближайшего соперника на восемь пунктов. Команда играет сама за себя и может не обращать внимание на других соперников, а просто набирать очки и отдаляться от зоны вылета. Два последних матча «Вулверхэмптона» завершились победой на выезде над «Борнмутом» (1:0) и поражением от «Ливерпуля» (1:2).

«Фулхэм» держится в середине турнирной таблицы и занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ . Лондонский коллектив набрал 39 баллов и на четыре пункта отстает от зоны еврокубков, поэтому нуждается в очках, если хочет в нее пробиться. Матч будет сложный, ведь соперник борется за выживание в АПЛ . Два последних матча «Фулхэма» завершились домашним поражением от «Кристал Пэлас» (0:2) и победой над «Ноттингем Форест» (2:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Вулверхэмптона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Фулхэм» выиграл четыре из пяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

В последних личных встречах между собой команды отмечались голами в ворота соперников. В этот раз предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.