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«Зенит» — «Факел». Прогноз на матч чемпионата России (21.09.2024)

21 сентября 2024, 12:29
Зенит

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче естественно принято считать «Зенит», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.19. Рискнуть на триумф гостей можно по 18, а выбрать в линии ничью предлагают по 7.1.

Россия. Премьер-Лига 2024/2025
Зенит
Факел
ВыигрышВыигрышНичьяНичьяВыигрыш
3 : 1
завершен
21 сентября 2024, 16:30
суббота
НичьяПроигрышВыигрышПроигрышПроигрыш

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3.5 забитых мячей составил 1.72, а низовой исход ТМ 3.5 можно взять по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Зенит» лидирует в чемпионате России и должен становиться дальше набирать очки, если не хочет отдать свое привычное первое место в турнирной таблице. Конкуренты питерцев с каждым туром играют все лучше, и потеря баллов на своем поле с «Факелом» даже не рассматривается. В прошлом матче кубка России «Зенит» обыграл «Рубин» (2:0), а ранее в чемпионате одолел на выезде ЦСКА (1:0).

«Факел» прогнозируемо находится в зоне вылета, а именно на 15 месте. Команда набрала пять очков и если не внесет изменения в свою игру, будет главным фаворитом, чтобы покинуть РПЛ в конце следующей весны. Шансов набрать очки на выезде с «Зенитом» минимальные и вряд ли гостям что-нибудь поможет. Два последних поединка «Факела» завершились выездным поражением от «Акрона» в кубке (0:2) и ничьей с «Пари НН» (0:0).

Информация для ставок

  • «Зенит» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Факел» уступил в девяти из десяти последних поединках на выезде
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Зенит» выиграл четыре из пяти последних встречи с клубом из Воронежа

Прогноз

«Зенит» выглядит большим фаворитом и на своем поле вероятнее всего, они смогут одержать легкую и крупную победу. Сделать ставку на хозяев с форой (-2.5) можно в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.6.

Все комментарии
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21 сентября в 14:36
«Зенит» действительно выглядит явным фаворитом в предстоящем матче против «Факела». Питерцы набрали хорошую форму и находятся на первом месте в турнирной таблице, в то время как «Факел» занимает пятнадцатое место и имеет мало шансов на сохранение прописки в РПЛ.
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