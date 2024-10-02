«Жирона» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.10.2024)

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02 октября 2024, 10:56

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение испанскому клубу, а коэффициент на его победу составляет 1.96. Успех гостей оценивается по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.8.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.65. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.25. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Жирона» неплохо отбивалась от « ПСЖ » в первом туре Лиги чемпионов, но все-таки минимально уступила в Париже (0:1). Теперь команда встречает еще одного неудачника первой игры «Фейеноорд» и постарается за счет соперника пополнить свой очковый запас и набрать первые очки. Два последних матча «Жироны» завершились ничьей с «Сельтой» (1:1) и ничьей с «Райо Вальекано» (1:1).

«Фейеноорд» очень недоволен результатом первого тура и намерен реабилитироваться в Испании. Соперник вполне подходящий и играет очень нестабильно, поэтому гости постараются с первых минут не дать «Жироне» захватить инициативу, а еще лучше первыми забить. Два последних матча «Фейеноорда» завершились ничьей с «Неймегеном» (1:1) и победой над «Бредой» (2:0).

Информация для ставок

Семь из десяти последних матчей «Фейеноорда» завершились исходом «обе забьют»

«Жирона» выиграла шесть из десяти последних поединков на своем поле

Три из пяти последних поединков «Фейеноорда» закончились ничейным результатом

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным, а победителя определит максимум 1-2 забитых мяча. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.