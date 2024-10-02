Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Жирона» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.10.2024)

02 октября 2024, 10:56
Жирона

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение испанскому клубу, а коэффициент на его победу составляет 1.96. Успех гостей оценивается по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.8.

Лига чемпионов 2024/2025
Жирона
Фейеноорд
Проигрыш
2 : 3
завершен
02 октября 2024, 19:45
среда
Проигрыш

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.65. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.25. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Жирона» неплохо отбивалась от «ПСЖ» в первом туре Лиги чемпионов, но все-таки минимально уступила в Париже (0:1). Теперь команда встречает еще одного неудачника первой игры «Фейеноорд» и постарается за счет соперника пополнить свой очковый запас и набрать первые очки. Два последних матча «Жироны» завершились ничьей с «Сельтой» (1:1) и ничьей с «Райо Вальекано» (1:1).

«Фейеноорд» очень недоволен результатом первого тура и намерен реабилитироваться в Испании. Соперник вполне подходящий и играет очень нестабильно, поэтому гости постараются с первых минут не дать «Жироне» захватить инициативу, а еще лучше первыми забить. Два последних матча «Фейеноорда» завершились ничьей с «Неймегеном» (1:1) и победой над «Бредой» (2:0).

Информация для ставок

  • Семь из десяти последних матчей «Фейеноорда» завершились исходом «обе забьют»
  • «Жирона» выиграла шесть из десяти последних поединков на своем поле
  • Три из пяти последних поединков «Фейеноорда» закончились ничейным результатом

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным, а победителя определит максимум 1-2 забитых мяча. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
02 октября в 11:27
Не буду идти против статистики и поставлю на обе забьют - ОЗ.
shlomo
shlomo
02 октября в 11:26
Наверно будет правильно если команды обменяются голами.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 