«Жирона» — «Фейеноорд». Прогноз на матч Лиги чемпионов (02.10.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение испанскому клубу, а коэффициент на его победу составляет 1.96. Успех гостей оценивается по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.8.
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2 : 3
завершен
02 октября 2024, 19:45
среда
На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.65. Низовая встреча менее вероятна и составляет 2.25. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.55.
Форма команд
«Жирона» неплохо отбивалась от «ПСЖ» в первом туре Лиги чемпионов, но все-таки минимально уступила в Париже (0:1). Теперь команда встречает еще одного неудачника первой игры «Фейеноорд» и постарается за счет соперника пополнить свой очковый запас и набрать первые очки. Два последних матча «Жироны» завершились ничьей с «Сельтой» (1:1) и ничьей с «Райо Вальекано» (1:1).
«Фейеноорд» очень недоволен результатом первого тура и намерен реабилитироваться в Испании. Соперник вполне подходящий и играет очень нестабильно, поэтому гости постараются с первых минут не дать «Жироне» захватить инициативу, а еще лучше первыми забить. Два последних матча «Фейеноорда» завершились ничьей с «Неймегеном» (1:1) и победой над «Бредой» (2:0).
Информация для ставок
- Семь из десяти последних матчей «Фейеноорда» завершились исходом «обе забьют»
- «Жирона» выиграла шесть из десяти последних поединков на своем поле
- Три из пяти последних поединков «Фейеноорда» закончились ничейным результатом
Прогноз
Предполагаем, что матч будет примерно равным, а победителя определит максимум 1-2 забитых мяча. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25 в букмекерской конторе Лига Ставок.