«Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз на матч Премьер-лиги Англии (16.01.2022)

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вчера, 16:49

16 января 2022 года «Тоттенхэм» примет лондонский «Арсенал» на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Игра пройдет в столице Великобритании в рамках очередного тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Тоттенхэм». Поставить на победу коллектива можно по коэффициенту 2.35. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа гостей в 3.15. Также можно сделать дополнительную ставку на игру — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Тоттенхэм» идет в нынешнем сезоне на шестой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 33 пункта. У коллектива десять побед, три ничьих и пять поражений. Клуб забил 23 мяча и пропустил 20 голов. В последних встречах «шпоры» выиграли у «Уотфорда» 0:1, а также сыграли вничью с «Саутгемптоном» 1:1 и победили «Кристал Пэлас» 3:0. Последние игры для «Тоттенхэма» даются очень легко.

«Арсенал» идет в нынешнем сезоне на пятой позиции в турнирной таблице АПЛ . У клуба, который ужасно стартовал, уже 35 пунктов в активе. Команда Микеля Артеты выиграла 11 поединков, дважды играла вничью и проиграла в семи встречах. Всего «канониры» забили 33 гола и пропустили 25 мячей. В последних встречах «Арсенал» уступил «Манчестер Сити» 1:2, а также выиграл у «Норвича» 0:5 и победил «Лидс» 1:4.

Информация для ставок

«Арсенал» не побеждает три поединка кряду во всех турнирах

«Тоттенхэм» проиграл два матча из последних пяти

У «Арсенала» один забитый мяч за три последних матча

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на ничейный исход или победа «Арсенала» по коэффициенту 1.60. «Арсенал» под руководством Микеля Артеты, как считают букмекеры Фонбет, выглядит очень достойно и никто не будет удивлен, если коллектив испанца обыграет Антонио Конте и его команду.