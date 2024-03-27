«Тоттенхэм» — «Лутон Таун». Прогноз на матч АПЛ (30.03.2024)

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вчера, 11:40

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. На победу «Тоттенхэма» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.22. Ничейный результат котируется по 7.1, а победа «Лутон Тауна» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 11.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 1.65. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 3.5 по 2.25. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«Тоттенхэм» продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов, однако все идет не так просто. «Шпоры» занимают пятое место с 53 баллами и отстают от ближайшего соперника на три пункта. Коллектив играет с одним из аутсайдеров АПЛ поэтому болельщиков и руководство устроит только победа. В прошлом матче команда крупно проиграла на выезде «Фулхэму» (0:3), а немного ранее разгромила на выезде «Астон Виллу» (4:0).

«Лутон Таун» продолжает борьбу за выживание и пока клубу удается избегать зоны вылета. Команда идет на 17 месте с 22 баллами и лишь на один бал опережает «Ноттингем Форест» из красной зоны. Для коллектива любой набранный балл будет на вес золота, ведь в конце сезона расстояние между конкурентами будет минимальное. Два последних матча «Лутон Таун» завершились ничьей с «Ноттингем Форест» (1:1) и уступил на выезде «Борнмуту» (3:4).

Информация для ставок

«Лутон Таун» не может выиграть уже девять матчей подряд в чемпионате

«Тоттенхэм» выиграл семь из десяти последних поединков при трех поражениях

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

В этом поединке предлагаем поверить в хозяев, которые также максимально мотивированы на результат и постарается забрать три очка, не оставив шансов сопернику. Рекомендуем сделать ставку на победу «Тоттенхэма» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.