«Тоттенхэм» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги Конференций (09.12.2021)

«Тоттенхэм» сыграет против французского «Ренна» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Конференций. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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матч перенесен
сегодня, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Тоттенхэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.70. Ничейный исход оценивается в 4.10, а победа гостей в 4.60.
В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Тоттенхэм» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба семь баллов. У команды две победы, одна ничья и два поражения в группе G. Коллектив из Лондона забил 11 голов и пропустил восемь мячей. В последних играх команда Антонио Конте уступила «Муре» со счетом 2:1, а также выиграла у «Витесса» (3:2) и проиграла этому же нидерландскому клубу (1:0).
«Ренн» — лидер турнирной таблицы в группе G. У команды 11 баллов. Французы выиграли три поединка и дважды сыграли вничью. В своей группе коллектив забил десять и пропустил семь мячей. В последних встречах «Ренн» сыграл в результативную ничью с «Витессом» (3:3), а также дважды обыграл «Муру» (1:0) и (1:2) соответственно.
Информация для ставок
- «Ренн» проиграл всего один поединок из последних пяти
- «Тоттенхэм» выиграл три матча из последних пяти
- У «Ренна» восемь забитых мячей в трех последних встречах
Прогноз
В этой игре можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Ренна“» по коэффициенту 2.15. Французы очень хорошо смотрятся не только в этом турнире, но и за его пределами, чего нельзя сказать о «Тоттенхэме».