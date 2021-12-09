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«Тоттенхэм» — «Ренн». Прогноз на матч Лиги Конференций (09.12.2021)

сегодня, 10:10

«Тоттенхэм» сыграет против французского «Ренна» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Конференций. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Лига конференций 2021/2022
Тоттенхэм
Ренн
- : -
матч перенесен
сегодня, 23:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.444.516.89
Фонбет 2.30 3.80 2.80
Мелбет 2.24 4.06 2.76
1XBET 2.26 4.04 2.74
BetBoom 2.30 3.72 2.90

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Тоттенхэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.70. Ничейный исход оценивается в 4.10, а победа гостей в 4.60.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Тоттенхэм» расположился на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба семь баллов. У команды две победы, одна ничья и два поражения в группе G. Коллектив из Лондона забил 11 голов и пропустил восемь мячей. В последних играх команда Антонио Конте уступила «Муре» со счетом 2:1, а также выиграла у «Витесса» (3:2) и проиграла этому же нидерландскому клубу (1:0).

«Ренн» — лидер турнирной таблицы в группе G. У команды 11 баллов. Французы выиграли три поединка и дважды сыграли вничью. В своей группе коллектив забил десять и пропустил семь мячей. В последних встречах «Ренн» сыграл в результативную ничью с «Витессом» (3:3), а также дважды обыграл «Муру» (1:0) и (1:2) соответственно.

Информация для ставок

  • «Ренн» проиграл всего один поединок из последних пяти
  • «Тоттенхэм» выиграл три матча из последних пяти
  • У «Ренна» восемь забитых мячей в трех последних встречах

Прогноз

В этой игре можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Ренна“» по коэффициенту 2.15. Французы очень хорошо смотрятся не только в этом турнире, но и за его пределами, чего нельзя сказать о «Тоттенхэме».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.64 1.77 1.92
Мелбет 2.20 1.73
1XBET 2.20 1.73
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shlomo
shlomo
сегодня в 10:18
Шпоры выиграют
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