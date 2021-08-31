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«Треллеборг ФФ» — «Эстер». Прогноз на матч Первой лиги Швеции (31.08.2021)

31 августа 2021, 11:11

31 августа 2021 года «Треллеборг ФФ» встретится с «Эстером». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Швеция. Суперэттан 2021
Треллеборг ФФ
Эстер
1 : 0
завершен
31 августа 2021, 20:00
вторник
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Треллеборг ФФ». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.15. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.15, а победа «Эстера» в 3.35.

Форма команд

«Треллеборг ФФ» расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 29 пунктов. Команда выиграла восемь поединков, пять раз играла вничью и проиграла в четырех матчах. У клуба в активе 22 забитых и 18 пропущенных мячей. В последних играх «Треллеборг ФФ» выглядит неплохо, команда сражается и часто зарабатывает очки.

«Эстер» находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 20 пунктов. Команда выиграла пять поединков, столько же раз играла вничью и проиграла семь матчей. У клуба в активе 12 забитых и 15 пропущенных мячей. В последних матчах «Эстер» выглядит очень плохо, команда крайне редко побеждает и мало забивает.

Информация для ставок

● «Эстер» выиграл один матч из последних пяти
● «Треллеборг ФФ» выиграл три матча из последних пяти
● «Эстер» забил четыре гола в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «ничья или победа „Эстера“» по коэффициенту 1.62.

Ранее букмекеры не смогли выявить очевидного фаворита в матче отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.60 1.71 2.18
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sv_1969
sv_1969
31 августа в 11:28
Хозяева не проиграют
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