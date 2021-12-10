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«Труа» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (12.12.2021)

сегодня, 10:39

«Труа» в 18-м туре чемпионата Франции сыграет с «Бордо». Представляем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч.

Франция. Лига 1 2021/2022
Труа
Бордо
- : -
12 декабря 2021, 17:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.293.513.32
Фонбет 2.25 3.45 3.20
Мелбет 2.29 3.72 3.22
1XBET 2.29 3.72 3.22
BetBoom 2.27 3.48 3.27

Ставки букмекеров

В линии букмекерской конторы Бетсити ставки идут в пользу хозяев поля. Исход с победой «Труа» доступен по коэффициенту 2.24, ничья – 3.64, а победа «Бордо» оценивается по котировке 3.15.

Форма команд

Из-за плохих результатов «Труа» откатилась на 15-е место в турнирной таблице Лиги 1. Команда занесла себе в пассив четыре поражения в пяти прошлых турах, сумев в данной серии игр победить только «Лорьян» (2:0).

«Бордо» тоже нечем похвастаться. Команда, набрав за 17 игр лишь 14 баллов, осела на 17-м месте в турнирной таблице, имея лишь условное преимущество над зоной переходных матчей. При этом «Бордо» не побеждал на протяжении пяти последних туров лиги, а на минувших выходных команда разделила очки с «Лионом» (2:2) на домашней арене.

Информация для ставок

• Исход ТБ (2.5) принес прибыль в 13 из прошлых 14 гостевых матчей «Бордо» в Лиге 1
• «Бордо» пропускал минимум 2 гола в 6 предыдущих матчах чемпионата
• «Бордо» не побеждал в 10 из прошлых 11 матчей французской лиги

Прогноз

«Труа» результативно проводит домашние матчи – только в одной игре этого сезона на своем поле хозяева не смогли отличиться результативными действиями. Поэтому советуем ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Бетсити идет по котировке 1.70.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.40 2.06 1.84 1.61 2.45
Мелбет 2.06 1.89
1XBET 2.06 1.89
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shlomo
shlomo
сегодня в 10:49
Хозяева не проиграют этот матч
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