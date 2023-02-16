Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Тулуза» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (19.02.2023)

сегодня, 16:57
Марсель

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.9. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Тулузы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.9.

Франция. Лига 1 2022/2023
Тулуза
Марсель
ВыигрышПроигрышВыигрышВыигрышНичья
- : -
19 февраля 2023, 22:45
воскресенье
ВыигрышПроигрышВыигрышНичьяВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.573.862.04
Лига Ставок 3.50 3.65 2.10

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.62.

Форма команд

«Тулуза» проиграла только один матч из пяти последних в Лиге 1 и не выглядит командой, которая может покинуть турнир по окончанию сезона. На данный момент коллектив занимает 11 место с 32 баллами и уступает ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. Две последних встречи «Тулузы» в чемпионате Франции завершились победой над «Ренном» (3:1) и минимальным выездным поражением от «ПСЖ» (1:2).

«Марсель» вышел на чистое второе место с 49 баллами, а поражение в игре с «Ниццей» было скорее случайностью. Команда хочет бросить вызов «ПСЖ» и побороться за чемпионство, однако для этого необходимо побеждать в ближайших поединках и надеяться на осечку звездного коллектива из Парижа. В прошлом туре «Марсель» обыграл на выезде «Клермон» (2:0), а ранее в кубке Франции одолел все тот же «ПСЖ» (2:1).

Информация для ставок

  • «Марсель» одерживает победы на выезде уже в пяти встречах подряд
  • «Тулуза» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Марсель» выиграл семь последних матчей у «Тулузы»
  • Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Марсель» находится в хорошей форме и даже несмотря на высокие результаты «Тулузы», обязан выигрывать этот поединок. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.30 1.36 2.14 1.77 1.68 2.28
Лига Ставок 2.07 1.73 1.65 2.21
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:15
Гости не проиграют и тб 2,5 !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 