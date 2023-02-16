«Тулуза» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (19.02.2023)

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сегодня, 16:57

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Марселя» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.9. Ничейный результат котируется по 3.7, а победа «Тулузы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.62.

Форма команд

«Тулуза» проиграла только один матч из пяти последних в Лиге 1 и не выглядит командой, которая может покинуть турнир по окончанию сезона. На данный момент коллектив занимает 11 место с 32 баллами и уступает ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. Две последних встречи «Тулузы» в чемпионате Франции завершились победой над «Ренном» (3:1) и минимальным выездным поражением от « ПСЖ » (1:2).

«Марсель» вышел на чистое второе место с 49 баллами, а поражение в игре с «Ниццей» было скорее случайностью. Команда хочет бросить вызов « ПСЖ » и побороться за чемпионство, однако для этого необходимо побеждать в ближайших поединках и надеяться на осечку звездного коллектива из Парижа. В прошлом туре «Марсель» обыграл на выезде «Клермон» (2:0), а ранее в кубке Франции одолел все тот же « ПСЖ » (2:1).

Информация для ставок

«Марсель» одерживает победы на выезде уже в пяти встречах подряд

«Тулуза» выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Марсель» выиграл семь последних матчей у «Тулузы»

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют – нет»

Прогноз

«Марсель» находится в хорошей форме и даже несмотря на высокие результаты «Тулузы», обязан выигрывать этот поединок. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.