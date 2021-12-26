«Кайсериспор» — «Сивасспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (27.12.2021)

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26 декабря 2021, 15:35

В рамках 19-го тура турецкой Суперлиги состоится очная встреча между «Кайсериспором» и «Сивасспором». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на поединок, который пройдет 27 декабря 2021 года.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на предстоящий матч выглядит так: ставки на победу «Кайсериспора» можно сыграть по коэффициенту 3.02, ничья доступна по котировке 3.36, а победа «Сивасспора» идет по цене 2.37.

Форма команд

«Кайсериспор» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 21 балл за 18 туров. В активе команды пять побед и шесть ничьих, при семи поражениях в пассиве.

«Сивасспор» находится в отличной форме. Команда смогла набрать 13 из 15 возможных очков в пяти предыдущих турах турецкого чемпионата. В этот период «Кайсериспор» последовательно обыграл «Хатайспор» (4:0), «Аланьяспор» (1:0), «Галатсарай» (1:0) и «Касымпашу» (3:1).

Информация для ставок

• В 3 последних домашних матчах «Кайсериспора» прошла ставка ТМ (2,5)

• «Сивасспор» не проигрывал в 9 из прошлых 10 матчей чемпионата Турции

• «Кайсериспор» не пропускал голы в 3 предыдущих домашних поединках во всех турнирах

Прогноз

Последние матчи на домашней арене «Кайсериспор» надежно отыграл в защите. «Сивасспор» за два предыдущих гостевых поединка чемпионата допустил только один пропущенных гол. Рекомендуем ставку на ТМ (2,5) мячей по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Фонбет.