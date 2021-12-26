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«Кайсериспор» — «Сивасспор». Прогноз на матч чемпионата Турции (27.12.2021)

26 декабря 2021, 15:35

В рамках 19-го тура турецкой Суперлиги состоится очная встреча между «Кайсериспором» и «Сивасспором». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на поединок, который пройдет 27 декабря 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.363.142.43
Фонбет 3.20 3.10 2.40
Мелбет 2.89 3.28 2.60
1XBET 3.40 3.18 2.29
BetBoom 2.81 2.99 2.74

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на предстоящий матч выглядит так: ставки на победу «Кайсериспора» можно сыграть по коэффициенту 3.02, ничья доступна по котировке 3.36, а победа «Сивасспора» идет по цене 2.37.

Форма команд

«Кайсериспор» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав 21 балл за 18 туров. В активе команды пять побед и шесть ничьих, при семи поражениях в пассиве.

«Сивасспор» находится в отличной форме. Команда смогла набрать 13 из 15 возможных очков в пяти предыдущих турах турецкого чемпионата. В этот период «Кайсериспор» последовательно обыграл «Хатайспор» (4:0), «Аланьяспор» (1:0), «Галатсарай» (1:0) и «Касымпашу» (3:1).

Информация для ставок

• В 3 последних домашних матчах «Кайсериспора» прошла ставка ТМ (2,5)
• «Сивасспор» не проигрывал в 9 из прошлых 10 матчей чемпионата Турции
• «Кайсериспор» не пропускал голы в 3 предыдущих домашних поединках во всех турнирах

Прогноз

Последние матчи на домашней арене «Кайсериспор» надежно отыграл в защите. «Сивасспор» за два предыдущих гостевых поединка чемпионата допустил только один пропущенных гол. Рекомендуем ставку на ТМ (2,5) мячей по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.45 1.60 1.75 2.17
Мелбет 1.66 2.26
1XBET 1.61 2.35
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Gahi
Gahi
26 декабря 2021 в 21:57
В этом матче обе команды забьют. Удачи
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