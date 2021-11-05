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«Твенте» — «Хераклес». Прогноз на матч Ередивизи (05.11.2021)

05 ноября 2021, 11:16

«Твенте» примет «Хераклес» в рамках 12-го тура Ередивизи. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Твенте
Хераклес
1 : 0
завершен
05 ноября 2021, 22:00
пятница
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.233.463.45
Мелбет 2.20 3.44 3.32
1XBET 2.24 3.44 3.24

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Твенте». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.50, как и победа «Хераклеса».

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Твенте» десятая строчка в турнирной таблице и 15 баллов в активе. Команда выиграла четыре поединка, трижды играла вничью и проиграла в четырех матчах. Всего у «Твенте» в этом сезоне 18 забитых и столько же пропущенных.

«Хераклес» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского коллектива — 11 пунктов. Команда выиграла три матча, дважды играла вничью и проиграла в пяти встречах. У клуба 11 забитых и 15 пропущенных.

Информация для ставок

● «Хераклес» выиграл два матча из последних пяти
● «Твенте» выиграл всего один матч из последних пяти
● У «Хераклеса» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на то, что победит «Хераклес» или будет ничейный исход по коэффициенту 1.75. «Хераклес» в последних играх выглядит интереснее, чем его оппонент.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.46 1.94 1.94 1.53 2.64
Мелбет 1.83 2.07
1XBET 1.83 2.08
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shlomo
shlomo
05 ноября в 12:41
Игра на три результата
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