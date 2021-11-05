«Твенте» — «Хераклес». Прогноз на матч Ередивизи (05.11.2021)

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05 ноября 2021, 11:16

«Твенте» примет «Хераклес» в рамках 12-го тура Ередивизи. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Твенте». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.08. Ничейный исход оценивается в 3.50, как и победа «Хераклеса».

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Твенте» десятая строчка в турнирной таблице и 15 баллов в активе. Команда выиграла четыре поединка, трижды играла вничью и проиграла в четырех матчах. Всего у «Твенте» в этом сезоне 18 забитых и столько же пропущенных.

«Хераклес» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского коллектива — 11 пунктов. Команда выиграла три матча, дважды играла вничью и проиграла в пяти встречах. У клуба 11 забитых и 15 пропущенных.

Информация для ставок

● «Хераклес» выиграл два матча из последних пяти

● «Твенте» выиграл всего один матч из последних пяти

● У «Хераклеса» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на то, что победит «Хераклес» или будет ничейный исход по коэффициенту 1.75. «Хераклес» в последних играх выглядит интереснее, чем его оппонент.