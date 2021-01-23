«Удинезе» — «Интер»: прогноз на матч Серии А (23.01.2021)

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23 января 2021, 09:46

19-й тур Серии А подарит нам увлекательное противостояние миланского «Интера», который приедет в гости к середнячку чемпионата – «Удинезе».

Ставки букмекеров

«Интер» является безусловным фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в БК Мелбет можно с коэффициентом 1.62. На победу хозяев коэффициент составляет 6.1. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается за 3.95

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.82. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно с коэффициентом 2.06.

Форма команд

За последние три матча «Интер» умудрился достигнуть всех результатов. Сначала они проиграли «Сампдории» (1:2), затем разошлись миром с «Ромой» (2:2). Но самый важный матч был с «Ювентусом», который завершился победой «Интера» со счетом 2:0. Поэтому можно быть уверенными, что коллектив из Милана подойдет к следующему матчу с хорошим настроением.

Дела «Удинезе» куда более печальны. Команда терпит много поражений, изредка довольствуясь ничьими. В двух последних матчах они сумели набрать лишь одно очко, сыграв с «Аталантой» (1:1). До этого были поражения от «Сампдории» и «Наполи» (по 1:2). Команда располагается на 15-м месте, от зоны вылета ее отделяют всего 4 очка.

Информация для ставок

• «Удинезе» не может выиграть уже 8 матчей. Последняя победа была одержана на выезде в матче с «Торино» (3:2) 12 декабря прошлого года.

• 4 из 5 последних встреч команд заканчивались победами «Интера»

• В пяти последних матчах «Удинезе» голы забивали обе команды

• Уже 7 матчей «Интер» забивает не меньше 2 мячей за игру

Прогноз

Несмотря на не самую лучшую форму «Удинезе», команде вполне по силам отличиться в воротах Самира Хандановича хотя бы один раз. О мощи атаки миланского «Интера» даже не приходится говорить. Самым оптимальным вариантом в этой встрече будет ставка «обе забьют».

Поставить на данный исход в букмекерской конторе Мелбет можно с коэффициентом 1.81.