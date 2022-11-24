Уэльс – Иран. Прогноз на матч чемпионата мира (25.11.2022)

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сегодня, 07:15

Ставки букмекеров

В этом матче фаворитами букмекеры называют команду Уэльса, поставить на победу которой, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы Ирана зайдет коэффициент 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.

Также в линии букмекеры предлагают 2.45 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.57. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Сборная Уэльса провела тяжелый матч с американцами, но усилиями Гарета Бэйла, который заработал пенальти и сам его реализовал, смогла сравнять счет, что очень важно для команды (1:1). Теперь коллектив сыграет с предполагаемым аутсайдером группы и победа над ним оставит хорошие шансы на выход из группы перед игрой с Англией, даже несмотря на результат параллельной встречи.

У сборной Ирана первый поединок не задался с самого начала, ведь вынужденная замена основного голкипера не входила в планы тренерского штаба. Все это повлекло за собой неуверенность в будущих действиях и как следствие поражение от Англии (2:6). Теперь коллективу необходимо исправляться и набирать очки в игре с Уэльсом, что сделать будет также непросто.

Информация для ставок

Сборная Уэльса не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Пять последних матчей Ирана завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Восемь из десяти последних матчей Уэльса завершились исходом «обе забьют»

Ранее Уэльс и Иран никогда не встречались

Прогноз

Предполагаем, что встреча будет примерно равной, а ее исход определит всего один забитый мяч. Предлагаем сделать ставку на победу сборной Уэльса по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.