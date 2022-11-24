Уэльс – Иран. Прогноз на матч чемпионата мира (25.11.2022)

Ставки букмекеров
В этом матче фаворитами букмекеры называют команду Уэльса, поставить на победу которой, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.1. В случае победы Ирана зайдет коэффициент 4. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.15.
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завтра, 13:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.45 по ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.57. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.1.
Форма команд
Сборная Уэльса провела тяжелый матч с американцами, но усилиями Гарета Бэйла, который заработал пенальти и сам его реализовал, смогла сравнять счет, что очень важно для команды (1:1). Теперь коллектив сыграет с предполагаемым аутсайдером группы и победа над ним оставит хорошие шансы на выход из группы перед игрой с Англией, даже несмотря на результат параллельной встречи.
У сборной Ирана первый поединок не задался с самого начала, ведь вынужденная замена основного голкипера не входила в планы тренерского штаба. Все это повлекло за собой неуверенность в будущих действиях и как следствие поражение от Англии (2:6). Теперь коллективу необходимо исправляться и набирать очки в игре с Уэльсом, что сделать будет также непросто.
Информация для ставок
- Сборная Уэльса не может выиграть уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- Пять последних матчей Ирана завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Восемь из десяти последних матчей Уэльса завершились исходом «обе забьют»
- Ранее Уэльс и Иран никогда не встречались
Прогноз
Предполагаем, что встреча будет примерно равной, а ее исход определит всего один забитый мяч. Предлагаем сделать ставку на победу сборной Уэльса по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок.