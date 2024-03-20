«Уэска» — «Бургос». Прогноз на матч Сегунды (24.03.2024)

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сегодня, 18:06

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эйбара» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.45. На ничейный результат можно поставить по 2.8, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.5

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.8. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.45. Ставка на «обе забьют» составляет 2.55.

Форма команд

«Уэска» не радует результатами и идет в нижней части турнирной таблицы, немного опасаясь попасть в зону вылета. Команда имеет в своем активе лишь 37 очков и идет на 14 месте, что всего на семь пунктов больше, чем у красной зоны. В поединке с «Бургосом» хозяевам будет непросто, ведь соперник дорожит каждым очков и пытается удержаться в зоне плей-офф. В прошлом туре Сегунды «Уэска» на выезде сыграла вничью с «Тенерифе» (0:0), а ранее обыграла на своем поле «Андорру» (2:0).

«Бургос» старается реже проигрывать и имеет серию без поражений из четырех встреч. Коллектив располагается на шестом месте с 49 баллами и уступает «Спортинг» Хихон только по дополнительным показателям. В случае потери очков гости с большой вероятностью опустятся ниже по турнирной таблице, чего не хотелось бы болельщикам и руководству. Два последних матча «Бургоса» завершились ничьей с «Леванте» (1:1) и выездной победой над «Эйбаром» (1:0).

Информация для ставок

Семь последних матчей «Уэски» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Бургос» проиграл три из пяти последних матчей на выезде

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Уэска» выиграла два из пяти последних матчей с «Бургосом» при одном поражении

Прогноз

Команды часто обмениваются забитыми мячами между собой и в этот раз существует большая вероятность повторить данный результат. Сделать ставку на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 2.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.