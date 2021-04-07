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«Уэска» — «Эльче». Прогноз на матч Ла Лиги (09.04.2021)

вчера, 10:59

«Уэска» примет «Эльче» в рамках очередного тура испанской Примеры 9 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.103.324.08
Лига Ставок 2.07 3.30 4.00
Фонбет 2.00 3.35 3.95
Мелбет 2.13 3.42 3.94
BetBoom 2.08 3.26 4.06

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является «Уэска». На победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.10. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход за 3.30 и на победу «Эльче» за 3.90.

Форма команд

«Уэска» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 24 балла. В этом сезоне у «Уэски» четыре победы, 12 ничьих и 13 поражений. В последних матчах «Уэска» играет не лучшим образом, но все же набирает очки. Команда находится в зоне вылета и любая потеря очков может оказаться катастрофической.

«Эльче» находится на 17-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 26 пунктов и опережает «Уэску» на два балла. У «Эльче» пять побед, 11 ничьих и 13 поражений. В последних матчах «Эльче» играет примерно на таком же уровне, как и «Уэска». Это будет матч двух команд, которые находятся в одинаковых кондициях. «Эльче» не так хорош, как «Уэска», но за счет своего стиля клуб иногда может отобрать очки у более сильных команд, так как умеет сушить игру.

Информация для ставок

  • «Эльче» не побеждает четыре игры кряду
  • «Уэска» выиграла всего один матч из последних пяти
  • «Уэска» пропустила девять мячей за последние пять игр

Прогноз

В этом матче можно поставить на победу «Уэски» и ТБ 2,5 по коэффициенту 3.80. Также можно сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2.12.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетик».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.81 1.61 2.45
Лига Ставок 2.05 1.78 1.58 2.39
Мелбет 1.65 2.45
BetBoom 2.09 1.79 1.60 2.41 1.31 3.63
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shlomo
shlomo
вчера в 11:01
Хозяева не проиграют
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