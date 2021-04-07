«Уэска» — «Эльче». Прогноз на матч Ла Лиги (09.04.2021)

«Уэска» примет «Эльче» в рамках очередного тура испанской Примеры 9 апреля. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 22:00
Ставки букмекеров
По мнению букмекеров, фаворитом в этом матче является «Уэска». На победу клуба можно поставить по коэффициенту 2.10. Также стоит присмотреться к ставке на ничейный исход за 3.30 и на победу «Эльче» за 3.90.
Форма команд
«Уэска» идет на 18-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 24 балла. В этом сезоне у «Уэски» четыре победы, 12 ничьих и 13 поражений. В последних матчах «Уэска» играет не лучшим образом, но все же набирает очки. Команда находится в зоне вылета и любая потеря очков может оказаться катастрофической.
«Эльче» находится на 17-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 26 пунктов и опережает «Уэску» на два балла. У «Эльче» пять побед, 11 ничьих и 13 поражений. В последних матчах «Эльче» играет примерно на таком же уровне, как и «Уэска». Это будет матч двух команд, которые находятся в одинаковых кондициях. «Эльче» не так хорош, как «Уэска», но за счет своего стиля клуб иногда может отобрать очки у более сильных команд, так как умеет сушить игру.
Информация для ставок
- «Эльче» не побеждает четыре игры кряду
- «Уэска» выиграла всего один матч из последних пяти
- «Уэска» пропустила девять мячей за последние пять игр
Прогноз
В этом матче можно поставить на победу «Уэски» и ТБ 2,5 по коэффициенту 3.80. Также можно сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2.12.
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