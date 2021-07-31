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«Уфа» — «Динамо». Прогноз на матч РПЛ (31.07.2021)

вчера, 08:04

РПЛ возвращается. Зрители смогут насладиться поединком «Уфа» — «Динамо», который будет проходить в рамках второго тура. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч в России.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.843.332.11
Фонбет Live! 17.00 1.20 6.00
Мелбет 4.22 3.30 2.03
BetBoom 3.93 3.14 2.15

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Динамо». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.35 и на победу хозяев по 3.85.

Форма команд

«Уфа» в этом сезоне стартовала с поражения. Клуб расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Клуб много пропускает и мало создает моментов для голов.

Старт для «Динамо» выдался очень хорошим. Клуб выиграл поединок и заработал три очка, сейчас команда располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе «Динамо» два забитых мяча.

Информация для ставок

● У «Динамо» пять побед в десяти матчах

● «Уфа» проиграла в трех матчах из последних пяти

● У «Динамо» семь забитых мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — только одна команда забьет по коэффициенту 2.08

Букмекеры также предлагают интересный коэффициент на матч ЦСКА — «Локомотив».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.07 1.83 1.59 2.45
Мелбет 1.61 2.38
BetBoom 2.06 1.82 1.60 2.45 1.29 3.84
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shlomo
shlomo
вчера в 09:48
Динамо не проиграет
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