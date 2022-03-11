«Уфа» — «Нижний Новгород». Прогноз на матч чемпионата России (12.03.2022)

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сегодня, 12:50

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Уфа». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.07. Победа «Нижнего Новгорода» оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.8. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.93.

Форма команд

«Нижний Новгород» хорошо начал сезон в новом для себя чемпионате, однако к его середине команду уже ждал кризис и невыразительные результаты. Перед стартом очередного тура РПЛ коллектив занимает 11 место и проиграл только один раз в пяти последних матчах. Предстоящий поединок с одним из аутсайдеров очень важен и болельщики ждут от своей команды набранных баллов. В прошлом туре «Нижний Новгород» минимально проиграл ЦСКА (0:1), а ранее с тем же счетом обыграл «Урал» (1:0).

«Уфа» набрала всего один балл в пяти последних матчах и выглядит крайне безнадежно. Коллектив идет на предпоследнем месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 16 баллов. Чтобы покинуть зону вылета «Уфе» необходимо отыграть всего четыре пункта, поэтому для коллектива еще далеко не все потеряно и клубы в зоне вылета ждет упорная борьба. Последние два матча «Уфы» завершились поражениями от «Зенита» (0:2) и «Ахмата» (1:2).

Информация для ставок

Шесть из восьми последних матчей «Уфы» завершились исходом «обе забьют»

«Нижний Новгород» выиграл только два поединка из десяти встреч на выезде

Матч первого круга между клубами завершился победой «Уфы» (2:1)

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, поэтому болельщиков ждет упорная борьба до последней минуты. Предполагаем, что клубы не выявят победителя и поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Фонбет.