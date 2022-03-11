«Уфа» — «Нижний Новгород». Прогноз на матч чемпионата России (12.03.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Уфа». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.07. Победа «Нижнего Новгорода» оценивается по 4.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.
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завтра, 14:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.8. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.93.
Форма команд
«Нижний Новгород» хорошо начал сезон в новом для себя чемпионате, однако к его середине команду уже ждал кризис и невыразительные результаты. Перед стартом очередного тура РПЛ коллектив занимает 11 место и проиграл только один раз в пяти последних матчах. Предстоящий поединок с одним из аутсайдеров очень важен и болельщики ждут от своей команды набранных баллов. В прошлом туре «Нижний Новгород» минимально проиграл ЦСКА (0:1), а ранее с тем же счетом обыграл «Урал» (1:0).
«Уфа» набрала всего один балл в пяти последних матчах и выглядит крайне безнадежно. Коллектив идет на предпоследнем месте в турнирной таблице и имеет в своем активе 16 баллов. Чтобы покинуть зону вылета «Уфе» необходимо отыграть всего четыре пункта, поэтому для коллектива еще далеко не все потеряно и клубы в зоне вылета ждет упорная борьба. Последние два матча «Уфы» завершились поражениями от «Зенита» (0:2) и «Ахмата» (1:2).
Информация для ставок
- Шесть из восьми последних матчей «Уфы» завершились исходом «обе забьют»
- «Нижний Новгород» выиграл только два поединка из десяти встреч на выезде
- Матч первого круга между клубами завершился победой «Уфы» (2:1)
Прогноз
Обе команды нуждаются в очках, поэтому болельщиков ждет упорная борьба до последней минуты. Предполагаем, что клубы не выявят победителя и поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.1 в букмекерской конторе Фонбет.