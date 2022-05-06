«Уфа» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (08.05.2022)

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вчера, 13:33

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Уфа». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Ростова» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.67. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.98.

Форма команд

«Ростов» после прихода Валерия Карпина выдал серию побед из нескольких матчей и прервал ее только в последнем туре. Команда давно покинула зону вылета и заканчивает сезон в середине турнирной таблицы, не имея серьезных задач на сезон. Клуб идет на девятом месте с 34 очками и опережает ближайшего соперника только по дополнительным показателям. В прошлом туре «Ростов» уступил на выезде «Краснодару» (1:2), а ранее обыграл «Спартак» (3:2).

«Уфа» находится в зоне вылета и давно не выигрывала в чемпионате, оставляя за собой только теоретически шансы на сохранение прописки. Перед стартом очередного тура команда идет на предпоследнем месте с 23 баллами и на четыре пункта отстает от места, которое дает право сыграть в плей-офф за право остаться в РПЛ . Два последних матча «Уфы» завершились ничьей с «Химками» (1:1) и поражением от «Урала» (1:2).

Информация для ставок

«Ростов» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Уфа» не может выиграть на своем поле уже четыре поединка подряд

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Уфа» обязана побеждать, если хочет попытаться остаться в Премьер-Лиге России. Предполагаем, что мотивированные хозяева смогут одержать минимальную победу над «Ростовом», а сделать на них ставку можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Фонбет.