«Уфа» — «Ростов». Прогноз на матч чемпионата России (08.05.2022)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Уфа». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.3. Победа «Ростова» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.
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завтра, 14:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по 1.67. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.98.
Форма команд
«Ростов» после прихода Валерия Карпина выдал серию побед из нескольких матчей и прервал ее только в последнем туре. Команда давно покинула зону вылета и заканчивает сезон в середине турнирной таблицы, не имея серьезных задач на сезон. Клуб идет на девятом месте с 34 очками и опережает ближайшего соперника только по дополнительным показателям. В прошлом туре «Ростов» уступил на выезде «Краснодару» (1:2), а ранее обыграл «Спартак» (3:2).
«Уфа» находится в зоне вылета и давно не выигрывала в чемпионате, оставляя за собой только теоретически шансы на сохранение прописки. Перед стартом очередного тура команда идет на предпоследнем месте с 23 баллами и на четыре пункта отстает от места, которое дает право сыграть в плей-офф за право остаться в РПЛ. Два последних матча «Уфы» завершились ничьей с «Химками» (1:1) и поражением от «Урала» (1:2).
Информация для ставок
- «Ростов» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Уфа» не может выиграть на своем поле уже четыре поединка подряд
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
«Уфа» обязана побеждать, если хочет попытаться остаться в Премьер-Лиге России. Предполагаем, что мотивированные хозяева смогут одержать минимальную победу над «Ростовом», а сделать на них ставку можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Фонбет.