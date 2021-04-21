«Уикомб Уондерерс» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (21.04.2021)

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вчера, 07:41

В 43-м туре Чемпионшипа «Бристоль Сити» сыграет на выезде с «Уикомб Уондерерс». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает минимальное предпочтение «Бристоль Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 255. Победа «Уикомба» оценивается в 2.75, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.06 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.76. Исход «обе забьют» котируется в 1.81.

Форма команд

«Уикомб» занимает последнее место в таблице и имеет лишь математические шансы на сохранение прописки в Чемпионшипе. Однако команда всё равно пытается исправить ситуацию и лишь один раз не смогла набрать очки в последних пяти матчах. В прошлом туре «Уикомб» сыграл вничью с «Суонси» (2:2), а до этого уступил «Лутон Тауну» (1:3).

«Бристоль Сити» занимает 15-е место в таблице и находится в плохой форме — 1 победа в последних 9 турах. В последнем матче «Бристоль Сити» сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (1:1), а немного ранее поделил очки с «Ноттингем Форест» (0:0).

Информация для ставок

«Бристоль Сити» выиграл 2, а «Уикомб» — 3 из 10 последних матчей в чемпионате

В десяти последних матчах между командами не забивалось более 3 мячей за игру

«Уикомб» выиграл 4 из 6 последних домашних матчей с «Бристоль Сити»

«Уикомб» забил по одному голу в последних четырех домашних поединках

Прогноз

Хозяева нынешнего противостояния, несмотря на последнюю позицию в таблице, находятся в лучшей форме и имеют хорошую статистику с «Бристоль Сити». Рискнем предположить, что победу одержит аутсайдер чемпионата. Сделать ставку на «Уикомб Уондерерс» с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.96.