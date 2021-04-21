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«Уикомб Уондерерс» — «Бристоль Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (21.04.2021)

вчера, 07:41

В 43-м туре Чемпионшипа «Бристоль Сити» сыграет на выезде с «Уикомб Уондерерс». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.723.342.78
BetBoom 2.63 3.20 2.70

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдает минимальное предпочтение «Бристоль Сити». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 255. Победа «Уикомба» оценивается в 2.75, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры предлагают коэффициент 2.06 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.76. Исход «обе забьют» котируется в 1.81.

Форма команд

«Уикомб» занимает последнее место в таблице и имеет лишь математические шансы на сохранение прописки в Чемпионшипе. Однако команда всё равно пытается исправить ситуацию и лишь один раз не смогла набрать очки в последних пяти матчах. В прошлом туре «Уикомб» сыграл вничью с «Суонси» (2:2), а до этого уступил «Лутон Тауну» (1:3).

«Бристоль Сити» занимает 15-е место в таблице и находится в плохой форме — 1 победа в последних 9 турах. В последнем матче «Бристоль Сити» сыграл вничью с «Шеффилд Уэнсдей» (1:1), а немного ранее поделил очки с «Ноттингем Форест» (0:0).

Информация для ставок

  • «Бристоль Сити» выиграл 2, а «Уикомб» — 3 из 10 последних матчей в чемпионате
  • В десяти последних матчах между командами не забивалось более 3 мячей за игру
  • «Уикомб» выиграл 4 из 6 последних домашних матчей с «Бристоль Сити»
  • «Уикомб» забил по одному голу в последних четырех домашних поединках

Прогноз

Хозяева нынешнего противостояния, несмотря на последнюю позицию в таблице, находятся в лучшей форме и имеют хорошую статистику с «Бристоль Сити». Рискнем предположить, что победу одержит аутсайдер чемпионата. Сделать ставку на «Уикомб Уондерерс» с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.96.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.55 1.83 2.08 1.44 2.94
1XBET 2.45 1.55 1.82 2.10 1.41 2.91
BetBoom 2.42 1.52 1.73 2.03 1.39 2.85
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sv_1969
sv_1969
вчера в 09:27
Гости не проиграют
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