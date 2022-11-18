«Ингулец» — «Львов». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (21.11.2022)

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вчера, 16:52

Ставки букмекеров

Котировки на данный поединок выглядят следующим образом: поставить на победу хозяев линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает за 2.45. Взять победу «Львова» можно также по коэффициенту 3.1, в случае ничьи залетит коэффициент 3.15.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.15. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно также по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Ингулец» после смены главного тренера сразу сразился с вице-чемпионом страны и уступил «Динамо» со счетом (1:2). Чуть ранее коллектив из села Петрово побывал в гостях у «Металлиста-1925» и уступил с таким же счетом (1:2). Неудовлетворительные результаты оставляют клуб на последнем месте в таблице с семью очками в активе.

«Львов» также располагается в зоне вылета одной строчкой выше. Команда набрала на два пункта больше и отстает от заветного места на три очка. В предпоследнем туре «львы» разобрались дома в региональном дерби с «Рухом» (2:1), но затем в Одессе проиграли всухую «Черноморцу» (0:2).

Информация для ставок

«Ингулец» одержал одну победу в последних 12 играх

У «Львова» четыре поражения в последних шести встречах

Пять из шести последних матчей «Ингульца» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Три из пяти последних поединков «Львова» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

В этой игре мы не увидим абсолютное доминирование одной из команд. Равный поединок будет насыщен борьбой и вполне возможно, что победитель определен не будет. Предлагаем рискнуть и загрузить на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.15.