«Колос» — «Днепр-1». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (09.11.2022)

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вчера, 12:57

Ставки букмекеров

Букмекеры отдали предпочтение гостевому коллективу. Поставить на победу «Днепра-1» можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. Загрузить на сенсационный успех «Колоса» предлагают по коэффициенту 4.75. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.55.

Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно за 2.1 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.75. Ставка «обе забьют» оценивается по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Колос» после победы на своем поле над ровенским «Вересом» (2:0) отправился в гости к неуступчивой «Александрии» и неожиданно был разгромлен (1:4). Команда по итогу 10 игр оказалась лишь на седьмом месте, хотя на старте сезона шла среди лидеров.

«Днепр-1» продолжает удерживать первое место в общем зачете. Днепровский коллектив в минувшем туре без проблем разобрался с «Минаем» (3:1), а чуть ранее принял участие в шестом туре группового этапа Лиги конференций, где проиграл « АЗ Алкмару» и занял итоговое второе место в группе, выйдя при этом в раунд плей-офф.

Информация для ставок

«Колос» одержал одну победу в последних шести поединках

У «Днепра-1» пять побед в последних шести матчах

Три минувшие очные встречи закончились результатом «обе забьют»

Восемь из десяти последних игр с участием «Колоса» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Встреча одного из лидеров и середняка чемпионата. Нет сомнений, что «Днепр-1» проведет качественный матч и победит без проблем, поэтому предлагаем поверить в его успех по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.