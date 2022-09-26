«Металлист» – «Шахтер». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (01.10.2022)

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вчера, 11:14

Ставки букмекеров

Букмекеры без проблем определились с явным фаворитом этой встречи. На победу «Шахтера» с форой (-1) линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.55. Ничейный результат котируется по коэффициенту 5, а победа хозяев поля порадует игроков коэффициентом 8.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.8. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2. Ставку на «обе забьют» можно загрузить по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Металлист» в текущем сезоне вернулся в высшую лигу и уже сумел набрать семь зачетных баллов в копилку. После четырех туров команда находится на шестом месте в турнирной таблице и чувствует себя достаточно уверенно. В последних двух турах харьковчане обыграли «Александрию» (3:1), но затем минимально уступили «Колосу» (0:1).

«Шахтер» два дня назад провел товарищескую встречу против футбольного клуба «Радомяк» и не сумел победить, поражение (0:2). До паузы на матчи сборных команда сражалась в групповом этапе Лиги чемпионов и расписала н своем поле ничью (1:1) с шотландским «Селтиком». В таблице УПЛ дончане располагаются на втором месте с 10 очками в активе.

Информация для ставок

«Металлист» дважды сумел победить в последних пяти встречах

У «Шахтера» четыре победы в последних шести играх

Четыре из пяти последних поединков «Металлиста» закончились результатом «обе забьют»

Пять из семи последних матчей с участием «Шахтера» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Это встреча, вероятно, не подарит нам яркого и красивого футбола, а будет наполнена самоотверженной борьбой на каждом участке поля. Скорее всего, много голов здесь не увидим, поэтому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.