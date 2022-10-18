«Ворскла» — «Рух». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (19.10.2022)

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вчера, 13:12

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Лига Ставок по коэффициенту 1.9. В случае победы гостевой команды залетит приятный коэффициент 3.8. За ничью в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 3.75.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициент 1.7. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.15. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Ворскла» перед стартом сезона считалась одной из главных сил украинского чемпионата, но после семи туров команда занимает лишь 10 место в общем зачете. Полтавский коллектив завоевал семь очков, а в последнем туре в перестрелке с харьковским «Металлистом» был вынужден капитулировать со счетом (2:3).

Винниковский «Рух» свой последний поединок также проиграл со счетом (2:3) и также пропустил решающий гол в конце игры, а соперником выступал лидер чемпионата «Днепр-1». Туром ранее команда сражалась с киевским «Динамо» и была разгромлена (0:3). В таблице занимает 13 место и продолжает борьбу за выживание.

Информация для ставок

«Ворскла» одержала лишь две победы в последних восьми встречах

У «Руха» семь поражений в девяти последних играх

Три минувших очных поединка закончились результатом ТМ 2.5

Пять из семи последних матчей с участием «Ворсклы» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

В этом поединке полтавчане будут иметь территориальное преимущество, но вскрыть плотную оборону гостей будет трудно. Предлагаем рискнуть и загрузить на ничью по коэффициенту 3.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.