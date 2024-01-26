«Унион» — «Дармштадт». Прогноз на Бундеслиги (28.01.2024)

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вчера, 19:27

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 5.5, в то время как победа «Унион Берлин» будет стоить 1.62. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.95.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.95). Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Унион» на днях проиграл «Баварии» (0:1) в перенесенном матче Бундеслиги, но выглядел неплохо, что дает болельщикам надежду. Столичный клуб идет на 15 месте с 14 баллами и опережает всех конкурентов по зоне вылета на три пункта. В матче с последней командой турнирной таблицы на своем стадионе болельщики ждут от хозяев только победы, которая поможет в борьбе за выживание. Еще в одной недавней встрече «Унион» поделил очки с «Фрайбургом» (0:0).

«Дармштадт» очень давно не побеждал и на данный момент не располагает ресурсами, чтобы улучшить свои результаты. В активе клуба лишь 11 баллов, и он уступает своим конкурентам только по дополнительным показателям. Гости обязаны цепляться за очки в каждом матче, ведь в конце все будет решаться «миллиметрами» в турнирной таблице. Два последних поединка «Дармштадта» завершились ничьей с «Айнтрахтом» (2:2) и крупным поражением от «Боруссии» Д (0:3).

Информация для ставок

«Унион» выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Дармштадт» не может выиграть уже десять матчей подряд

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах при одной ничьей

Прогноз

«Униону» нужны очки, и мы предполагаем, что хозяева будут играть с серьезным преимуществом. Предлагаем сделать ставку на победу клуба из Берлина по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.