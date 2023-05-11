«Унион» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (13.05.2023)

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вчера, 12:08

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Унион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Фрайбурга» оценивается по 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.57. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Унион» проводит очередной качественный сезон и все еще оставляет за собой шансы на попадание в топ-4. Команда занимает четвертое место с 56 баллами и опережает «Фрайбург» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Таким образом, для хозяев этот матч становится ключевым, как и для соперника. Два последних матча «Униона» завершились минимальным поражением от «Аугсбурга» (0:1) и ничьей с «Байером» (0:0).

«Фрайбург» набрал девять очков в пяти последних турах и постарается финишировать выше пятого места, на котором он сейчас располагается. Команде очень важно в выездной встрече с прямым конкурентом как минимум не проиграть, а победа даст большое преимущество перед заключительными турами. В прошлом туре «Фрайбург» минимально проиграл на своем поле «РБ Лейпциг» (0:1), а ранее с тем же счетом переиграл «Кельн» (1:0).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Фрайбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Унион» выиграл два из пяти последних матчей с «Фрайбургом»

·«Унион» смог победить лишь в трех встречах из десяти последних матчей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Унион» играет на своем поле и обязан собраться с силами, чтобы добиться нужного результата. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.