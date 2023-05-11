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«Унион» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (13.05.2023)

вчера, 12:08
Унион

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Унион». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Фрайбурга» оценивается по 3.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.233.193.76
Pari 2.18 3.15 3.65

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.4. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.57. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.05.

Форма команд

«Унион» проводит очередной качественный сезон и все еще оставляет за собой шансы на попадание в топ-4. Команда занимает четвертое место с 56 баллами и опережает «Фрайбург» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. Таким образом, для хозяев этот матч становится ключевым, как и для соперника. Два последних матча «Униона» завершились минимальным поражением от «Аугсбурга» (0:1) и ничьей с «Байером» (0:0).

«Фрайбург» набрал девять очков в пяти последних турах и постарается финишировать выше пятого места, на котором он сейчас располагается. Команде очень важно в выездной встрече с прямым конкурентом как минимум не проиграть, а победа даст большое преимущество перед заключительными турами. В прошлом туре «Фрайбург» минимально проиграл на своем поле «РБ Лейпциг» (0:1), а ранее с тем же счетом переиграл «Кельн» (1:0).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних матчей «Фрайбурга» завершились исходом «обе забьют»
  • «Унион» выиграл два из пяти последних матчей с «Фрайбургом»
  • ·«Унион» смог победить лишь в трех встречах из десяти последних матчей
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Унион» играет на своем поле и обязан собраться с силами, чтобы добиться нужного результата. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.84 1.60 2.45 1.28 3.89
Pari 1.60 2.40
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:18
Исходя из турнирной ситуации то в этом матче скорее всего стоит ожидать осторожной игры, чтобы исключить ошибки с обеих сторон. Поэтому прогноз тотал меньше 2,5 в этой игре. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:31
Не жду здесь результативного футбола от слова "совсем". Надо понимать и статус этого поединка, который прямо говорит о том, что рисковать ради потери места в зоне ЛЧ команды не будут, а будут планомерно расшатывать тылы каждого. К слову, и игровые стили команд сейчас выглядят прагматично. У Берлина это было всегда за основу взято, а Фрайбург к этому перешел после непростого рестарта сезона. Думаю, что мы увидим закрытый футбол, исходя из вышеописанного, лишний раз команды рисковать не будут, учитывая, что в концовке чемпионата они могут потерять (осталось всего 3 тура), так что классический ТМ тут смотрится уверенно. Ставка играла в 3-х из 5-ти крайних матчей команд.
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