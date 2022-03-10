«Унион» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (12.03.2022)

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сегодня, 15:04

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет на победу хозяев предлагает коэффициент 2.1, в то время как победа «Штутгарта» будет стоить 3.5. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.45.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.96 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.84).

Форма команд

«Штутгарт» очень неудачно играет в нынешнем сезоне и на данный момент занимает только 17 место с 22 очками. Коллектив находится в зоне вылета и пока не может преодолеть свои проблемы, чтобы начать стабильно набирать очки, ведь в последних пяти турах команда разжилась только четырьмя баллами. Два последних поединка «Штутгарта» завершились победой над «Боруссией» М (3:2) и поражением «Хоффенхайму» (1:2).

«Унион» переживает спад на этом отрезке чемпионата и смог набрать только три очка в пяти последних турах. Это существенно опустило команду на седьмое место с 37 очками, а ближайший соперник находится на расстоянии четырех баллов. Чтобы вернуть свою игру и прежние результаты, коллективу следует начать с победы над одним из аутсайдеров турнирной таблицы. В прошлом туре «Унион» проиграл «Вольфбсургу» (0:1), а ранее оказался сильнее «Майнца» (3:1).

Информация для ставок

«Унион» проиграл четыре из шести последних поединков

«Штутгарт» выиграл только две встречи из десяти последних встреч

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом

Шесть из семи встреч команд за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Штутгарт» откровенно плохо выступает в гостевых матчах, и шансов набрать очки у них не так много. Предлагаем сделать ставку на победу «Унион» по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Фонбет.