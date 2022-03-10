«Унион» — «Штутгарт». Прогноз на матч Бундеслиги (12.03.2022)

Ставки букмекеров
Линия букмекерской конторы Фонбет на победу хозяев предлагает коэффициент 2.1, в то время как победа «Штутгарта» будет стоить 3.5. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.45.
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12 марта 2022, 17:30
суббота
Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.96 или предположить, что много мячей болельщики не увидят (ТМ 2.5 по 1.84).
Форма команд
«Штутгарт» очень неудачно играет в нынешнем сезоне и на данный момент занимает только 17 место с 22 очками. Коллектив находится в зоне вылета и пока не может преодолеть свои проблемы, чтобы начать стабильно набирать очки, ведь в последних пяти турах команда разжилась только четырьмя баллами. Два последних поединка «Штутгарта» завершились победой над «Боруссией» М (3:2) и поражением «Хоффенхайму» (1:2).
«Унион» переживает спад на этом отрезке чемпионата и смог набрать только три очка в пяти последних турах. Это существенно опустило команду на седьмое место с 37 очками, а ближайший соперник находится на расстоянии четырех баллов. Чтобы вернуть свою игру и прежние результаты, коллективу следует начать с победы над одним из аутсайдеров турнирной таблицы. В прошлом туре «Унион» проиграл «Вольфбсургу» (0:1), а ранее оказался сильнее «Майнца» (3:1).
Информация для ставок
- «Унион» проиграл четыре из шести последних поединков
- «Штутгарт» выиграл только две встречи из десяти последних встреч
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились ничейным результатом
- Шесть из семи встреч команд за последнее время завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«Штутгарт» откровенно плохо выступает в гостевых матчах, и шансов набрать очки у них не так много. Предлагаем сделать ставку на победу «Унион» по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Фонбет.