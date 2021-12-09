«Унион» — «Славия». Прогноз на матч Лиги Конференций (09.12.2021)

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сегодня, 11:36

В рамках 6-го тура группового этапа Лиги Конференций «Унион» примет «Славию». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Унион». Поставить на победу немцев можно по коэффициенту 1.95. Ничейный исход оценивается в 3.65, а победа гостей в 3.75.

Дополнительная ставка на грядущий поединок — «обе команды забьют — да», по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Унион» расположился на третьей строчке в группе E. У команды шесть баллов. В нынешнем сезоне немцы выиграли два поединка, ни разу не играли вничью и проиграли три матча. Всего у «Униона» семь забитых и восемь пропущенных мячей. В последних встречах «Унион» одолел «Маккаби», но дважды уступил «Фейеноорду».

«Славия» расположилась на второй строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба семь баллов. У команды семь забитых и шесть пропущенных голов. Всего чешский коллектив выиграл два поединка, один раз играл вничью и проиграл в двух встречах. В последних поединках «Славия» сыграла вничью с «Фейеноордом», победила «Маккаби» и уступила этому же клубу.

Информация для ставок

«Славия» не проигрывает девять поединков подряд

«Унион» выиграл три матча из последних пяти

У «Славии» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке можно присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Славии“» по коэффициенту 1.85. В последнее время клуб из Чехии очень хорош и много забивает, у него много побед. На это стоит обратить внимание.