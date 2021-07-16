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«Университатя» — «Арджеш». Прогноз на матч чемпионата Румынии (17.07.2021)

вчера, 07:18

В первом туре чемпионата Румынии «Университатя» на домашней арене примет «Арджеш». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Университатю» явным фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.72. Ничейный исход оценивается в 3.56, а победа «Арджеша» представлена коэффициентом 5.1. Ставки на ТМ (2,5) котируются в 1.66, ТБ (2,5) – 2.32.

Форма команд

10 июля «Университатя» стала обладателем Суперкубка Румынии. В титульном поединке команда победила «ЧФР Клуж» в серии пенальти, а в основное время соперники голов не забивали. Прошлый сезон для «Университати» сложился успешно. В финале кубка страны команда оказалась сильнее «Астры» (3:2 в дополнительных таймах), а чемпионат клуб завершил на третьей позиции в рейтинге, завоевав бронзовые медали.

«Арджеш» прошлый сезон провел неубедительно. Регулярную часть чемпионата команда завершила в группе вылета. Там ей удалось избежать переходных игр за счет трех побед и двух ничьих, которые обеспечили команде 12-е место общего зачета. Отметим, что в 3последних матчах румынской лиги «Арджеш» потерпел 3 поражения — от «Вииторула» (0:1), «Динамо» Бухарест (1:2) и «Херманнштадта» (0:1).

Информация для ставок

  • «Университатя» не уступала сопернику в двух очных встречах – одна победа и одна ничья
  • «Арджеш» проиграл 2 последних официальных гостевых матча, не забивая голы
  • В 2 очных встречах команд сыграла ставка «обе забьют – да»

Прогноз

«Университатя» отлично зарекомендовала себя в прошлом сезоне и уже завоевала трофей в новой кампании. «Арджеш» не может похвастаться стабильным результатами, особенно в гостевых матчах. Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Бетсити.

Букмекеры также предлагают коэффициент 58.00 на победу гостей в матче «Динамо» Брест — «Спутник».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.70 1.66 2.27
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Все комментарии
gkb8jcta5k7e
gkb8jcta5k7e
вчера в 14:19
Университатя (Крайова) выиграет матч.
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