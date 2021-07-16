«Университатя» — «Арджеш». Прогноз на матч чемпионата Румынии (17.07.2021)

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вчера, 07:18

В первом туре чемпионата Румынии «Университатя» на домашней арене примет «Арджеш». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Университатю» явным фаворитом этого матча. На победу хозяев можно поставить по коэффициенту 1.72. Ничейный исход оценивается в 3.56, а победа «Арджеша» представлена коэффициентом 5.1. Ставки на ТМ (2,5) котируются в 1.66, ТБ (2,5) – 2.32.

Форма команд

10 июля «Университатя» стала обладателем Суперкубка Румынии. В титульном поединке команда победила «ЧФР Клуж» в серии пенальти, а в основное время соперники голов не забивали. Прошлый сезон для «Университати» сложился успешно. В финале кубка страны команда оказалась сильнее «Астры» (3:2 в дополнительных таймах), а чемпионат клуб завершил на третьей позиции в рейтинге, завоевав бронзовые медали.

«Арджеш» прошлый сезон провел неубедительно. Регулярную часть чемпионата команда завершила в группе вылета. Там ей удалось избежать переходных игр за счет трех побед и двух ничьих, которые обеспечили команде 12-е место общего зачета. Отметим, что в 3последних матчах румынской лиги «Арджеш» потерпел 3 поражения — от «Вииторула» (0:1), «Динамо» Бухарест (1:2) и «Херманнштадта» (0:1).

Информация для ставок

«Университатя» не уступала сопернику в двух очных встречах – одна победа и одна ничья

«Арджеш» проиграл 2 последних официальных гостевых матча, не забивая голы

В 2 очных встречах команд сыграла ставка «обе забьют – да»

Прогноз

«Университатя» отлично зарекомендовала себя в прошлом сезоне и уже завоевала трофей в новой кампании. «Арджеш» не может похвастаться стабильным результатами, особенно в гостевых матчах. Предлагаем рассмотреть ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Бетсити.

Букмекеры также предлагают коэффициент 58.00 на победу гостей в матче «Динамо» Брест — «Спутник».