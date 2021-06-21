Уругвай — Чили. Прогноз на матч группового этапа Кубка Америки (22.06.2021)

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вчера, 08:16

Уругвай сыграет против Чили в рамках группового этапа Кубка Америки по футболу. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — сборная Уругвая. Поставить на победу Уругвая можно по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40 и на победу Чили с таким же коэффициентом.

Форма команд

Уругвай стартовал на Кубке Америки не лучшим образом, команда проиграла Аргентине со счетом 0:1. Казалось бы, что в этом поражении нет ничего постыдного, но вот Аргентина играет в очень плохой футбол и редко забивает. Уругвай смог проиграть такой слабой Аргентине, а значит, команда находится далеко не в лучшей форме.

Чилийцы проводят неплохой групповой этап. Команда сыграла вничью в поединке против Аргентины со счетом 1:1, а затем обыграла Боливию 1:0.

Информация для ставок

● Чили не проигрывает пять игр кряду

● Уругвай не может выиграть четыре матча кряду

● У сборной Чили в пяти последних играх шесть забитых голов

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.90. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по 2.20.

Ранее букмекеры предлагали поставить по коэффициенту 1.82 на ИТБ голов сборной Дании в матче со сборной России.