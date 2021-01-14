УТА — «Вииторул»: прогноз на матч Высшей лиги Румынии (15.01.2021)

1610613477

14 января 2021, 11:37

15 января УТА встретится с «Вииторулом» в Высшей лиги Румынии. Букмекеры сделали прогноз на поединок и обозначали своего фаворита.

Ставки букмекеров

В противостоянии двух румынских команд букмекеры в БК Мелбет видят очевидным фаворитом команду «Вииторул». На ее победу рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 1,87. Ничейный исход оказался более ожидаемым, чем победа УТА, на него можно сделать ставку с коэффициентом 3,64.

Букмекеры считают, что поединок не будет радовать обилием забитых мячей. В БК Мелбет рекомендуют обратить внимание на ставку, где каждая команда забьет меньше 1,5 голов с коэффициентом 2,48.

Форма команд

Несмотря на то, что обе команды находятся в середине турнирной таблицы, они будут биться в этом матче изо всех сил. Положение «Вииторула» куда выгоднее, чем у их оппонента. «Вииторул» находится на шестой строчке в турнирной таблице, из последних пяти матчей команда выиграла лишь раз и столько же сыграла вничью.

УТА находится на десятой строчке в турнирной таблице. У команды отрицательная разница забитых и пропущенных мячей -12. В последних пяти матчах у УТА всего одна победа и четыре поражения.

Если этот матч выиграет «Вииторул», команда сможет вплотную подойти к находящейся на пятой позиции «Академика Клинчени». Если победит УТА, команда обойдет находящийся на девятой строчке «Ботошани». Обеим командам очень нужна победа.

Информация для ставок

● «Вииторул» одна из самых забивающих команд чемпионата — 21 забитый мяч за 15 игр, а УТА наиболее пропускающая команда — 25 пропущенных мячей в 15 матчах

● УТА пропускает голы в каждом матче

● Команда УТА выиграла впервые за последние 4 матча

Прогноз

Противостояние этих двух команд совершенно точно не будет скучным. Румынские клубы умеют драться до конца, матч УТА против «Вииторул» будет лишним тому доказательством. В этом поединке столкнутся одна из самых забивающих и одна из самых пропускающих команд чемпионата.

Букмекеры БК Мелбет советуют сделать ставку на победу любой из команд с разницей в 1 мяч с коэффициентом 2,35.