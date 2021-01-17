«Ваалвейк» — «Виллем II». Прогноз на матч Эредивизие (17.01.2021)

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17 января 2021, 00:34

17 января «Ваалвейк» сыграет с «Виллем II» на своем стадионе. Этот матч состоится в рамках очередного тура нидерландского чемпионата. Букмекеры Бетсити уже сделали прогноз на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Бетсити считают, что победителем этого противостояния выйдет «Виллем II», победа гостей идет с коэффициентом 2.36. На триумф хозяев рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2.85. Ничейный исход оценили в 3.60.

Форма команд

«Ваалвейк» находится на 15-й строчке в турнирной таблице с 13 баллами в активе. Свой последний матч команда Фреда Грима свела вничью со счетом 1:1. В случае победы над «Виллем II» у хозяев поля будет шанс побороться с «Фортуной» за 13-ю строчку в турнирной таблице. Однако поражение может опустить «Ваалвейк» еще ниже, у клуба будет больше шансов на вылет.

«Виллем II» ужасно стартовал в нынешнем сезоне, набрав всего 9 пунктов за 16 сыгранных матчей. Команда находится на 17-й строчке в турнирной таблице. Свой последний поединок команда проиграла со счетом 2:3. Клуб Адри Костера нуждается в набранных баллах, в противном случае команда может вылететь из чемпионата.

Информация для ставок

«Виллем II» входит в список команд, которые пропустили больше всех в нынешнем сезоне Эредивизие — 35 пропущенных голов в 16 матчах

У «Ваалвейка» меньше забитых мячей (14), чем сыгранных матчей (16)

«Ваалвейк» не выиграл ни в одном из последних пяти матчей

Прогноз

Команды со дна таблицы всегда сражаются агрессивнее, ведь им нечего терять. Матч «Ваалвейка» против «Виллем II» — тот самый случай, когда будет на что посмотреть.

Букмекеры рекомендуют ставить на «обе забьют» и ТБ по коэффициенту 1.85.

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