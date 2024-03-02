«Валенсия» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (02.03.2024)

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сегодня, 01:24

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65. В случае победы «Валенсии», зайдет коэффициент 5.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.98 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 1.85. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Валенсия» местами показывает неплохой футбол, но часто теряет очки в матчах, где не должна этого делать. Перед стартом очередного тура коллектив занимает только девятое место с 36 баллами и на шесть пунктов отстает от зоны еврокубков. Добиться победы в мате с лидером Ла Лиги будет очень сложно, но хозяева готовы бороться до финального свистка. Два последних матча «Валенсии» завершились ничьей с «Севильей» (0:0) и поражением на выезде «Лас-Пальмасу» (0:2).

«Реал» укрепился на лидерском месте и сейчас обходит «Жирону» на шесть очков. «Сливочные» готовятся очередной раз завоевать золотые медали Ла Лиги и только чудо может помешать им это сделать. Гости вполне могут воспользоваться не лучшим настроением «Валенсии» и с самого начала матча заставить соперника ошибаться. В прошлом туре «Реал» Мадрид минимально на своем поле обыграл «Севилью» (1:0), а ранее потерял очки с «Райо Вальекано» (1:1).

Информация для ставок

Четыре из пяти последних матчей «Валенсии» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Реал» Мадрид выиграл семь выездных матчей из десяти за последнее время

«Валенсия» не может выиграть у мадридского клуба уже семь матчей подряд

Прогноз

«Реал» имеет хорошую статистику в личных встречах с «Валенсией» и наверняка сможет завершить очередной матч в свою пользу. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.