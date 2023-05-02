«Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (03.05.2023)

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вчера, 19:48

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Вильярреалу», а коэффициент на их победу составляет 2.5. Успех «Валенсии» оценивается по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.4.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.85. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.97. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Валенсия» временно смогла покинуть зону вылета, благодаря шести набранным баллам в последних трех поединках, но положение у команды незавидное. Коллектив занимает 17 место с 33 очками, лишь на два пункта опережая «красную зону», поэтому в оставшихся поединках ему придется бороться за очки с любыми соперниками. В прошлом туре «Валенсия» уступила на выезде «Кадису» (1:2), а ранее одолела «Вальядолид» на своем поле (2:1).

«Вильярреал» редко проигрывает, но шансы на четвертое место у команды совсем небольшие. На данный момент «желтая субмарина» располагается на пятом месте с 53 баллами и отстает от «Реала» Сосьедад на пять пунктов. Таким образом гостям необходимо выигрывать в своих встречах и надеяться на осечку конкурента. Два последних матча «Вильярреала» завершились победами над «Сельтой» (3:1) и «Эспаньолом» (4:2).

Информация для ставок

Четыре из шести последних поединков «Валенсии» завершились исходом «обе забьют»

«Вильярреал» выиграл пять из семи последних матчей в Ла Лиге

«Вильярреал» одержал победы в двух последних встречах с «Валенсией»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды преследуют свои цели, и мы предполагаем, что они порадуют пришедших зрителей своей результативностью. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.