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«Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз на матч чемпионата Испании (03.05.2023)

вчера, 19:48
Валенсия

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Вильярреалу», а коэффициент на их победу составляет 2.5. Успех «Валенсии» оценивается по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.853.492.56
Pari 2.80 3.40 2.50

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.85. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.97. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Валенсия» временно смогла покинуть зону вылета, благодаря шести набранным баллам в последних трех поединках, но положение у команды незавидное. Коллектив занимает 17 место с 33 очками, лишь на два пункта опережая «красную зону», поэтому в оставшихся поединках ему придется бороться за очки с любыми соперниками. В прошлом туре «Валенсия» уступила на выезде «Кадису» (1:2), а ранее одолела «Вальядолид» на своем поле (2:1).

«Вильярреал» редко проигрывает, но шансы на четвертое место у команды совсем небольшие. На данный момент «желтая субмарина» располагается на пятом месте с 53 баллами и отстает от «Реала» Сосьедад на пять пунктов. Таким образом гостям необходимо выигрывать в своих встречах и надеяться на осечку конкурента. Два последних матча «Вильярреала» завершились победами над «Сельтой» (3:1) и «Эспаньолом» (4:2).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних поединков «Валенсии» завершились исходом «обе забьют»
  • «Вильярреал» выиграл пять из семи последних матчей в Ла Лиге
  • «Вильярреал» одержал победы в двух последних встречах с «Валенсией»
  • Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Обе команды преследуют свои цели, и мы предполагаем, что они порадуют пришедших зрителей своей результативностью. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.41 2.02 1.88 1.54 2.59
Pari 1.97 1.85
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