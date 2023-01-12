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«Вальядолид» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч чемпионата Испании (14.01.2023)

вчера, 15:15
Райо Вальекано

Ставки букмекеров

Букмекеры считают гостей минимальными фаворитами и предлагают коэффициент на их победу – 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. Те, кто верит в победу «Вальядолида», могут поставить по 2.75. Коэффициент на ничью составляет 3.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.853.302.72
1XBET 2.84 3.32 2.76

Тотал больше 2.5 мячей предлагают взять по коэффициенту 2.15, в то время как низовой исход (ТМ 2.5) оценивается по 1.7. «Обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Вальядодид» набрал лишь три очка в последних пяти турах Ла Лиги, что непременно беспокоит знаменитое руководство клуба и обычных рядовых болельщиков. Перед стартом очередного поединка коллектив занимает лишь 15 место с 17 очками, опережая своих соперников из зоне вылета всего на два очка. В домашнем матче с середняком чемпионата Испании хозяевам необходимо приложить максимум усилий, чтобы набрать очки. В прошлом туре «Вальядолид» минимально проиграл «Мальорке» (0:1).

«Райо Вальекано» в последних трех матчах не смог показать свой футбол и набрал всего один балл. Тем не менее, в запасе мадридского клуба найдется достаточно очков, чтобы на данный момент не переживать за свою позицию в турнирной таблице. Команда занимает девятое место, отставая от «Осасуны» на одно очко. В прошлой встрече «Райо Вальекано» на своем поле уступил «Бетису» (1:2), а в кубке Испании проиграл на выезде «Спортингу» Хихон (0:2).

Информация для ставок

  • «Вальядолид» проиграл шесть из восьми последних матчей во всех турнирах
  • «Райо Вальекано» забивал в восьми из десяти последних поединках на выезде
  • «Вальядолид» выиграл три из пяти последних встреч у «Райо Вальекано»
  • Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Райо Вальекано» очень важно победить, чтобы серия неудачных матчей не переросла в кризис для команды. Предполагаем, что матч не станет результативным, а гости смогут одержать минимальную победу, поставить на которую можно по коэффициенту 2.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.32 1.67 1.72 2.24 1.36 3.32
1XBET 1.77 2.23
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 18:04
В этом матче скорее всего что обе команды будут стремиться играть от обороны и соответственно нас ожидает тотал меньше 2,5 в этом противостоянии. Удачи
Гость
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