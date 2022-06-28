«Велес Сарсфилд» — «Ривер Плейт». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (30.06.2022)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.08. В случае победы «Велес Сарсфилд», зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.
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1 : 0
завершен
30 июня 2022, 03:30
четверг
Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.
Форма команд
«Велес Сарсфилд» выступает в чемпионате Аргентины с переменным успехом и после пяти сыгранных туров занимает 20 место с пятью баллами. Команде необходимо улучшать свои показатели в чемпионате, однако это не значит, что кубок Либертадорес будет отодвинут на задний план. Матч с «Ривер Плейт» будет одной из ярчайших вывесок этого игрового дня. В прошлом матче «Велес Сарсфилд» сыграл вничью с «Дефенса и Хустисия» (1:1), а ранее на своем поле обыграл «Росарио Сентраль» (2:0).
«Ривер Плейт» провел несколько неудачных матчей на старте сезона, однако в последних турах добывал победы. Команда претендует на самые высокие места в Суперлиге Аргентины, но пока занимает лишь шестое место с восемью набранными баллами. В кубке Либертадорес от «миллионеров» ждут успешного выступления, поэтому выездной матч станет для футболистов очень важным. Два последних матча «Ривер Плейт» выиграл у «Ланус» (2:1), а ранее разгромил «Унион» (5:1).
Информация для ставок
- «Велес Сарсфилд» уступил только в двух поединках из десяти последних во всех турнирах
- «Ривер Плейт» выиграл шесть из десяти последних выездных поединков
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ривер Плейт» проиграл «Велес Сарсфилд» только один из пяти последних матчей на выезде
Прогноз
Команды немного забивают в личных встречах между собой, а на фоне матча плей-офф кубка Либертадорес шансов на голевую феерию еще меньше. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.