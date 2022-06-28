«Велес Сарсфилд» — «Ривер Плейт». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (30.06.2022)

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28 июня 2022, 11:26

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.08. В случае победы «Велес Сарсфилд», зайдет коэффициент 3.75. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.

Также в линии букмекеры предлагают 2.15 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.7. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Велес Сарсфилд» выступает в чемпионате Аргентины с переменным успехом и после пяти сыгранных туров занимает 20 место с пятью баллами. Команде необходимо улучшать свои показатели в чемпионате, однако это не значит, что кубок Либертадорес будет отодвинут на задний план. Матч с «Ривер Плейт» будет одной из ярчайших вывесок этого игрового дня. В прошлом матче «Велес Сарсфилд» сыграл вничью с «Дефенса и Хустисия» (1:1), а ранее на своем поле обыграл «Росарио Сентраль» (2:0).

«Ривер Плейт» провел несколько неудачных матчей на старте сезона, однако в последних турах добывал победы. Команда претендует на самые высокие места в Суперлиге Аргентины, но пока занимает лишь шестое место с восемью набранными баллами. В кубке Либертадорес от «миллионеров» ждут успешного выступления, поэтому выездной матч станет для футболистов очень важным. Два последних матча «Ривер Плейт» выиграл у «Ланус» (2:1), а ранее разгромил «Унион» (5:1).

Информация для ставок

«Велес Сарсфилд» уступил только в двух поединках из десяти последних во всех турнирах

«Ривер Плейт» выиграл шесть из десяти последних выездных поединков

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ривер Плейт» проиграл «Велес Сарсфилд» только один из пяти последних матчей на выезде

Прогноз

Команды немного забивают в личных встречах между собой, а на фоне матча плей-офф кубка Либертадорес шансов на голевую феерию еще меньше. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.