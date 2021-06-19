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Венгрия — Франция. Прогноз на матч Евро-2020 (19.06.2021)

вчера, 14:18

Во втором туре группы F сыграют национальные сборные Венгрии и Франции.

Евро-2020
Венгрия
Франция
1 : 1
завершен
вчера, 16:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
11.655.691.31
Лига Ставок 11.00 5.20 1.32
Фонбет Live! 66.00 1.11 8.00
Мелбет 13.60 5.77 1.27
1XBET 13.50 5.75 1.30
BetBoom 12.82 5.42 1.28

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютным фаворитом в этой встрече являются французы. Поставить на победу номинальных гостей можно по коэффициенту 1.31 в букмекерской конторе Мелбет. Взять ставку на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 11.0. Ничейный результат оценивается в 5.2.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.85. Взять ТМ 2.5 можно по 1.94. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.4.

Форма команд

Сборная Венгрии в первом туре потерпела поражение от Португалии (0:3). Венгры держались до 84 минуты, но за оставшееся время пропустили три гола. По моментам команда явно уступала португальцам. С французами команду ждет не менее тяжелый поединок, где нужно будет сотворить чудо, чтобы набрать свои первые очки.

Франция в первом матче на Евро-2020 минимально обыграла Германию (1:0). Французская сборная меньше владела мячом и создала не так много голевых моментов, но вполне заслуженно взяла три очка. В игре с венграми коллектив рассчитывает добыть вторую победу подряд и оформить путевку в раунд плей-офф.

Информация для ставок

• Венгрия в последних 12 матчах проиграла всего один раз
• В последних пяти играх Франция одержала пять побед и не пропустила ни одного гола
• Последняя очная встреча состоялась в далеком 2005 году, тогда Франции удалось победить со счетом (2:1)
• В четырех из пяти последних поединков Венгрии был зафиксирован результат «обе забьют – нет»

Прогноз

Мы предлагаем рискнуть и поставить на победу Франции + ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.60 на победу «Насьоналя» в матче против «Бостон Ривер».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.94 1.45 1.93 1.98 1.53 2.65
Лига Ставок 2.55 1.50 1.81 1.97 1.44 2.75
Мелбет 1.93 1.97
1XBET 2.07 1.85
BetBoom 2.62 1.48 1.82 1.97 1.44 2.78
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 15:57
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является Франция.
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