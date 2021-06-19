Венгрия — Франция. Прогноз на матч Евро-2020 (19.06.2021)

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вчера, 14:18

Во втором туре группы F сыграют национальные сборные Венгрии и Франции.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров абсолютным фаворитом в этой встрече являются французы. Поставить на победу номинальных гостей можно по коэффициенту 1.31 в букмекерской конторе Мелбет. Взять ставку на победу номинальных хозяев можно по коэффициенту 11.0. Ничейный результат оценивается в 5.2.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 1.85. Взять ТМ 2.5 можно по 1.94. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 2.4.

Форма команд

Сборная Венгрии в первом туре потерпела поражение от Португалии (0:3). Венгры держались до 84 минуты, но за оставшееся время пропустили три гола. По моментам команда явно уступала португальцам. С французами команду ждет не менее тяжелый поединок, где нужно будет сотворить чудо, чтобы набрать свои первые очки.

Франция в первом матче на Евро-2020 минимально обыграла Германию (1:0). Французская сборная меньше владела мячом и создала не так много голевых моментов, но вполне заслуженно взяла три очка. В игре с венграми коллектив рассчитывает добыть вторую победу подряд и оформить путевку в раунд плей-офф.

Информация для ставок

• Венгрия в последних 12 матчах проиграла всего один раз

• В последних пяти играх Франция одержала пять побед и не пропустила ни одного гола

• Последняя очная встреча состоялась в далеком 2005 году, тогда Франции удалось победить со счетом (2:1)

• В четырех из пяти последних поединков Венгрии был зафиксирован результат «обе забьют – нет»

Прогноз

Мы предлагаем рискнуть и поставить на победу Франции + ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 1.60 на победу «Насьоналя» в матче против «Бостон Ривер».