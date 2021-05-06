«Вердер» — «Байер». Прогноз на матч чемпионата Германии (08.05.2021)

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вчера, 07:29

В 32-м туре Бундеслиги «Байер» сыграет в гостях с «Вердером». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.79. В случае победы «Вердера» зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно сыграть по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.83 на ТБ 2.5 и 1.97 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» представлен коэффициентом 1.76.

Форма команд

«Байер» вернул себе стабильность в последних матчах, однако побороться за первую четверку будет довольно сложно. Команда отстает от четвертого места на шесть очков, и отыграть этот гандикап за три матча практически невозможно. В последних двух встречах «Байер» уступил на выезде «Баварии» (0:2) и обыграл «Айнтрахт» (3:1).

«Вердер» давно не может набрать очки и найти свою игру. Команда опустилась на 14-е место и рискует опуститься в зону вылета. В прошлом туре команда из Бремена проиграла в гостях «Униону» (1:3), а до этого уступила дома «Майнцу» (0:1).

Информация для ставок

«Вердер» проиграл 8 из 10 последних матчей во всех турнирах, в то время как «Байер» уступил 5 раз в 10 играх Бундеслиги

В пяти последних матчах между командами сыграла ставка «обе забьют»

«Байер» не может забить более одного мяча за игру в пяти выездных матчах подряд

В последних 5 матчах между клубами дважды оказался сильнее «Байер», один раз успех праздновал «Вердер», также было зафиксировано 2 ничьи.

Прогноз

Бременский клуб показывает очень плохие результаты, что делает его явным аутсайдером матча с «Байером», который обрел относительную стабильность в последний месяц. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Мелбет.