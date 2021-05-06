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«Вердер» — «Байер». Прогноз на матч чемпионата Германии (08.05.2021)

вчера, 07:29

В 32-м туре Бундеслиги «Байер» сыграет в гостях с «Вердером». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.79. В случае победы «Вердера» зайдет коэффициент 4.3. Ничью можно сыграть по коэффициенту 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.83 на ТБ 2.5 и 1.97 на ТМ 2.5. Исход «обе забьют» представлен коэффициентом 1.76.

Форма команд

«Байер» вернул себе стабильность в последних матчах, однако побороться за первую четверку будет довольно сложно. Команда отстает от четвертого места на шесть очков, и отыграть этот гандикап за три матча практически невозможно. В последних двух встречах «Байер» уступил на выезде «Баварии» (0:2) и обыграл «Айнтрахт» (3:1).

«Вердер» давно не может набрать очки и найти свою игру. Команда опустилась на 14-е место и рискует опуститься в зону вылета. В прошлом туре команда из Бремена проиграла в гостях «Униону» (1:3), а до этого уступила дома «Майнцу» (0:1).

Информация для ставок

  • «Вердер» проиграл 8 из 10 последних матчей во всех турнирах, в то время как «Байер» уступил 5 раз в 10 играх Бундеслиги
  • В пяти последних матчах между командами сыграла ставка «обе забьют»
  • «Байер» не может забить более одного мяча за игру в пяти выездных матчах подряд
  • В последних 5 матчах между клубами дважды оказался сильнее «Байер», один раз успех праздновал «Вердер», также было зафиксировано 2 ничьи.

Прогноз

Бременский клуб показывает очень плохие результаты, что делает его явным аутсайдером матча с «Байером», который обрел относительную стабильность в последний месяц. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.79 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.06 1.84 1.65 2.38
Лига Ставок 2.01 1.81 1.59 2.37
Мелбет 2.07 1.88
1XBET 3.04 1.38 3.00 1.35 1.59 2.36
BetBoom 3.06 1.40 2.01 1.84 1.58 2.46
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