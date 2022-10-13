«Вердер» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (15.10.2022)

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вчера, 11:19

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вердера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.3. На ничейный результат можно поставить по 3.6, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 2.9

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.67. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.2. Ставка на «обе забьют» составляет 1.6.

Форма команд

«Вердер» приятно радует своих болельщиков, ведь после возвращения из второй Бундеслиги на данный момент идет на пятом месте, проиграв всего один матч за последние пять туров. Команда из Бремена находится в хорошем расположении духа и имеет шанс добиться положительного результата в домашней игре с нестабильным соперником. В прошлом туре «Вердер» обыграл на выезде «Хоффенхайм» (2:1), а ранее разгромил «Боруссию» М (5:1).

«Майнц» стал играть несколько слабее по сравнению со стартом сезона и сейчас имеет серию без побед из нескольких поединков в Бундеслиге. Коллектив занимает 12 место с 12 баллами, и чтобы подняться по турнирной таблице, обязаны более ответственно относиться к следующим встречам. В прошлом туре чемпионата Германии «Майнц» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (1:1), а неделей ранее проиграл «Фрайбургу» на выезде (1:2).

Информация для ставок

Четыре из пяти выездных матчей «Майнца» завершились исходом «обе забьют»

«Вердер» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Вердер» проиграл три из четырех последних встречи с «Майнцом»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Вердер» выглядит более успешным, чем «Майнц» на данный момент и на своем поле обязан набирать очки, чтобы сохранить позицию в турнирной таблице. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.