«Верона» — «Лечче». Прогноз на матч Серии А (21.01.2023)

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вчера, 21:37

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Лечче» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.35. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.

Форма команд

После смены главного тренера «Верона» стала играть заметно качественнее и набирать очки. Тем не менее, команда занимает только 18 место с 9 очками, а отставание от ближайшего соперника составляет шесть пунктов, поэтому в ближайших поединках ей очень нужны победы. В прошлом туре «Верона» минимально проиграла на выезде «Интеру» (0:1), а ранее на своем поле одолела «Кремонезе» (2:0).

«Лечче» в новом календарном году показывает качественный футбол и хорошие результаты. Сейчас в активе команды 20 баллов и 14 текущее место, что является хорошим прогрессом для новичка Серии А. В предстоящей встрече гости будут рассчитывать на победу, однако и соперника не стоит недооценивать. Два последних матча «Лечче» завершились ничьими с «Миланом» (2:2) и «Специей» (0:0).

Информация для ставок

«Верона» выиграла только один поединок из десяти последних во всех турнирах

«Лечче» выиграл два из десяти последних выездных поединков

Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лечче» выиграл три из пяти последних матчей с «Вероной» при двух поражениях

Прогноз

Обе команды стараются чаще забивать и в личной встрече они способны на голы. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.