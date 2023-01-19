«Верона» — «Лечче». Прогноз на матч Серии А (21.01.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Лечче» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.3.
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завтра, 17:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.35. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.6. Ставка на «обе забьют» составляет 2.
Форма команд
После смены главного тренера «Верона» стала играть заметно качественнее и набирать очки. Тем не менее, команда занимает только 18 место с 9 очками, а отставание от ближайшего соперника составляет шесть пунктов, поэтому в ближайших поединках ей очень нужны победы. В прошлом туре «Верона» минимально проиграла на выезде «Интеру» (0:1), а ранее на своем поле одолела «Кремонезе» (2:0).
«Лечче» в новом календарном году показывает качественный футбол и хорошие результаты. Сейчас в активе команды 20 баллов и 14 текущее место, что является хорошим прогрессом для новичка Серии А. В предстоящей встрече гости будут рассчитывать на победу, однако и соперника не стоит недооценивать. Два последних матча «Лечче» завершились ничьими с «Миланом» (2:2) и «Специей» (0:0).
Информация для ставок
- «Верона» выиграла только один поединок из десяти последних во всех турнирах
- «Лечче» выиграл два из десяти последних выездных поединков
- Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Лечче» выиграл три из пяти последних матчей с «Вероной» при двух поражениях
Прогноз
Обе команды стараются чаще забивать и в личной встрече они способны на голы. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.