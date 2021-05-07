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«Верона» — «Торино». Прогноз на матч чемпионата Италии (09.05.2021)

вчера, 05:53

В 35-м туре Серии А «Верона» примет у себя «Торино». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Торино» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.33. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.4, а победа «Вероны» оценивается в 3.00.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.81, а низовой исход (ТМ 2.5) котируется в 2.00. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.64.

Форма команд

«Верона» занимает место в середине турнирной таблицы, но последние результаты команды не радуют болельщиков и руководство. Коллектив набрал всего одно очко в последних пяти матчах. В прошлом туре Серии А «Верона» сыграла вничью со «Специей» (1:1), а до этого потерпела поражение от «Интера» (0:1).

«Торино» смог исправить непростое положение в чемпионате. Команда долго пребывала у границы зоны вылета, но последние результаты позволили клубу подняться выше и чувствовать себя в относительной безопасности. В матче с «Вероной» команда может упрочить свои шансы на сохранение прописки в элите. В прошлом туре «Торино» обыграл на своем поле «Парму» (1:0), а туром ранее уступил на выезде «Наполи» (0:2).

Информация для ставок

  • «Верона» проиграла 7 из последних 10 матчей, а «Торино» — 4 из 10
  • Пять из семи последних матчей «Вероны» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Семь из восьми последних матчей между командами закончились ничейным результатом
  • В 5 последних матчах между командами сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

Статистика показывает, что команды в личных встречах часто играют вничью. Предлагаем довериться этим данным и сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.15 1.40 2.06 1.85 1.59 2.49
Мелбет 2.04 1.90
1XBET 2.91 1.43 2.40 1.53 1.57 2.50
BetBoom 3.06 1.40 2.00 1.85 1.59 2.44
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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 10:12
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб Торино (Турин)
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