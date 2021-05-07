«Верона» — «Торино». Прогноз на матч чемпионата Италии (09.05.2021)

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вчера, 05:53

В 35-м туре Серии А «Верона» примет у себя «Торино». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Торино» фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.33. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.4, а победа «Вероны» оценивается в 3.00.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.81, а низовой исход (ТМ 2.5) котируется в 2.00. Исход «обе команды забьют» представлен коэффициентом 1.64.

Форма команд

«Верона» занимает место в середине турнирной таблицы, но последние результаты команды не радуют болельщиков и руководство. Коллектив набрал всего одно очко в последних пяти матчах. В прошлом туре Серии А «Верона» сыграла вничью со «Специей» (1:1), а до этого потерпела поражение от «Интера» (0:1).

«Торино» смог исправить непростое положение в чемпионате. Команда долго пребывала у границы зоны вылета, но последние результаты позволили клубу подняться выше и чувствовать себя в относительной безопасности. В матче с «Вероной» команда может упрочить свои шансы на сохранение прописки в элите. В прошлом туре «Торино» обыграл на своем поле «Парму» (1:0), а туром ранее уступил на выезде «Наполи» (0:2).

Информация для ставок

«Верона» проиграла 7 из последних 10 матчей, а «Торино» — 4 из 10

Пять из семи последних матчей «Вероны» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Семь из восьми последних матчей между командами закончились ничейным результатом

В 5 последних матчах между командами сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

Статистика показывает, что команды в личных встречах часто играют вничью. Предлагаем довериться этим данным и сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.4.