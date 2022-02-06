«Вест Хэм» — «Уотфорд». Прогноз на матч Премьер-лиги (08.02.2022).

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вчера, 16:48

8 февраля 2022 года состоится поединок «Вест Хэма» против «Уотфорда». Матч пройдет на домашнем стадионе «Вест Хэма» в столице Великобритании. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Вест Хэм». Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.90 и на победу «Уотфорда» по 7.30. Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да», по 1.75.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Вест Хэм» идет на пятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 37 баллов. У команды 11 побед, четыре ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 41 гол и пропустил 31 мяч. В последних матчах «Вест Хэм» выглядит не лучшим образом — команда дважды уступила «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 и «Лидсу» 2:3, а также выиграла у «Норвича» 2:0.

«Уотфорд» идет в нынешнем сезоне на 18-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 15 очков. Команда выиграла четыре поединка, трижды играла вничью и проиграла в 14 встречах. Всего у коллектива 23 забитых и 40 пропущенных мячей. В последних встречах «Уотфорд» выглядит не лучшим образом и регулярно теряет очки — ничья с «Бёрнли» со счетом 0:0, а также с «Ньюкаслом» 1:1 и поражение от «Норвича» 0:3.

Информация для ставок

«Уотфорд» не побеждает вот уже десять игр кряду

«Вест Хэм» выиграл три матча из последних пяти

«Уотфорд» забил один мяч в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, тотал забитых мячей будет больше 3.5 по коэффициенту 2.50. В последних встречах оба клуба неплохо играют и часто забивают, особенно это касается «Вест Хэм Юнайтед», который хорош в атаке.