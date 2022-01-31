«Вестерн Сидней Уондерерс» — «Перт Глори». Прогноз на матч Австралийской А-лиги (02.02.2022).

2 февраля 2022 года состоится поединок в рамках очередного тура Австралийской А-лиги. Играют «Вестерн Сидней» и «Перт Глори». Матч пройдет на домашней арене «Вестерна». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 11:45
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Вестерн Сидней». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа «Перт Глори» в 3.60. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.65.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Вестерн» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. У команды шесть баллов. Коллектив выиграл один поединок, трижды играл вничью и проиграл в трех матчах. Всего у клуба семь забитых и 12 пропущенных мячей. В последних встречах «Вестерн Сидней» выглядит не лучшим образом — поражение от «Брисбен Роар» со счетом 3:0, а также ничейный исход с «Мельбурн Сити» 3:3 и фиаско с «Централ Кост Маринерс» 2:0.
В этом сезоне у «Перт Глори» девятое место в турнирной таблице и семь баллов в активе. Команда выиграла два поединка, один раз сыграла вничью и проиграла в трех встречах. Всего у «Перт Глори» шесть забитых и пять пропущенных мячей. В последних матчах австралийский клуб выиграл у «Сиднея» со счетом 1:2, а также уступил «Брисбен Роар» 1:0 и проиграл «Мельбурн Сити» 1:0.
Информация для ставок
- «Перт Глори» выиграл три матча из последних пяти
- «Вестерн» не побеждает пять игр кряду
- У «Перт Глори» три забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Перт Глори» по коэффициенту 1.77. В последнее время этот клуб находится в хорошей форме и активно набирает очки, чего нельзя сказать об игре «Вестерн Сидней».