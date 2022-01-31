«Вестерн Сидней Уондерерс» — «Перт Глори». Прогноз на матч Австралийской А-лиги (02.02.2022).

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вчера, 16:53

2 февраля 2022 года состоится поединок в рамках очередного тура Австралийской А-лиги. Играют «Вестерн Сидней» и «Перт Глори». Матч пройдет на домашней арене «Вестерна». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Вестерн Сидней». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.05. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа «Перт Глори» в 3.60. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.65.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Вестерн» идет на 11-й строчке в турнирной таблице. У команды шесть баллов. Коллектив выиграл один поединок, трижды играл вничью и проиграл в трех матчах. Всего у клуба семь забитых и 12 пропущенных мячей. В последних встречах «Вестерн Сидней» выглядит не лучшим образом — поражение от «Брисбен Роар» со счетом 3:0, а также ничейный исход с «Мельбурн Сити» 3:3 и фиаско с «Централ Кост Маринерс» 2:0.

В этом сезоне у «Перт Глори» девятое место в турнирной таблице и семь баллов в активе. Команда выиграла два поединка, один раз сыграла вничью и проиграла в трех встречах. Всего у «Перт Глори» шесть забитых и пять пропущенных мячей. В последних матчах австралийский клуб выиграл у «Сиднея» со счетом 1:2, а также уступил «Брисбен Роар» 1:0 и проиграл «Мельбурн Сити» 1:0.

Информация для ставок

«Перт Глори» выиграл три матча из последних пяти

«Вестерн» не побеждает пять игр кряду

У «Перт Глори» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничья или победа «Перт Глори» по коэффициенту 1.77. В последнее время этот клуб находится в хорошей форме и активно набирает очки, чего нельзя сказать об игре «Вестерн Сидней».