«Викингур» — «КР». Прогноз на матч чемпионата Исландии (21.06.2021)

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вчера, 12:30

В девятом туре Высшей лиги Исландии «Викингур» дома примет «КР». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту встречу практически равны. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.65. в букмекерской конторе Мелбет. В случае победы гостей зайдет коэффициент 2.55. При ничейном результате порадует коэффициент 3.48.

Форма команд

«Викингур» после восьми туров занимает второе место в таблице и вполне может рассчитывать на первое. В минувших играх команда выступила достаточно хорошо, обыграв дома «Хафнарфьордур» (2:0) и сыграв на выезде с лидирующим «Валюром» (1:1).

«КР» пребывает на четвертом месте в таблице. В пошедших турах команда спокойно обыграла «Лейкнир (2:0) и „Акранес“ (3:1).

Информация для ставок

• Беспроигрышная серия „Викингура“ насчитывает восемь матчей

• „КР“ выиграл три из четырех последних поединков

• Последняя очная встреча завершилась ничьей (1:1)

Прогноз

Матч двух очень интересных команд, которые претендуют на лидирующие позиции в своем чемпионате. Тяжело предположить, кто будет владеть преимуществом. Рискнуть и сделать ставку на ничью можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данное событие составит 3.48.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на победу сборной Испании с форой (-1) в матче с Польшей.