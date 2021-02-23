«Виллем II» — «Ден Хааг». Прогноз на матч чемпионата Нидерландов (24.02.2021)

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сегодня, 00:03

В перенесенном матче 21-го тура чемпионата Нидерландов «Виллем II» примет одного из аутсайдеров турнира «Ден Хааг». Предлагаем вашему вниманию прогноз и обзоры ставок букмекеров на встречу, которая состоится 24 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры называют хозяев фаворитами, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.75. В случае победы «Ден Хаага» зайдет коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать за 3.8.

Также в линии букмекеры предлагают 1.78 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 за 2.04. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.72.

Форма команд

«Виллем II» находится в зоне вылета главной лиги Нидерландов и отстает от ближайшей команды уже на девять очков. Команда за последние несколько матчей смогла одержать победу лишь один раз и является одним из главных претендентов на понижение в классе. В прошлом туре «Виллем II» разгромно проиграл «Утрехту» (0:6), а немного ранее был разгромлен «Фейеноордом» (0:5).



«Ден Хааг» набрал ровно столько же очков, сколько их сегодняшний соперник, а именно 13 пунктов. Коллектив так же испытывает огромные трудности в чемпионате Нидерландов и давно не может победить. В прошлой игре «Ден Хааг» проиграл (0:2) «Фортуне», а туром ранее смог добыть одно очко в матче с ПСВ (2:2).

Информация для ставок

«Ден Хааг» не может победить уже семь матчей в чемпионате

«Виллем II» одержал победу в одной из 14 последних встреч в чемпионате Нидерландов

«Ден Хааг» выиграл четыре последние встречи против «Виллем II» из пяти

«Виллем II» пропустил 17 мячей за последние пять поединков

Прогноз

Битва аутсайдеров всегда отличается яркими эмоциями и множеством борьбы. Победитель этой встречи может получить теоретический шанс вернуться в борьбу за сохранение прописки в чемпионате. Считаем, что больше шансов на успех у гостей, о чем говорит и статистика. Сделать ставку на «Ден Хааг» с форой 0 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.3.

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