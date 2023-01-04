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«Вильярреал» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (07.01.2023)

вчера, 18:39
Кроос Тони

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу мадридского «Реала» составляет 2. Поставить на «Вильярреал» можно по 3.85, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.483.952.07
Мелбет 3.16 3.76 2.30
1XBET 3.54 3.96 2.08

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Вильярреал» смог набрать девять очков в пяти последних поединках Ла Лиги и старается попасть в зону еврокубков, находясь всего на одну ступеньку ниже, а именно на седьмом месте. «Желтая субмарина» набрала уже 24 очка и проигрывает двум основным конкурентам всего один пункт. В предстоящей игре с «Реалом» не стоит недооценивать хозяев, ведь они уже не раз отбирали важные баллы у гранда. В кубке Испании «Вильярреал» разгромил «Картахену» (5:1), а ранее в чемпионате Испании переиграл «Валенсию» (2:1).

«Реал» Мадрид в прошлом туре смог сравняться по очкам с «Барселоной» и теперь они вместе возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, набрав по 38 баллов. Тем не менее, «королевский клуб» идет вторым, ведь пропустил гораздо больше каталонцев, о чем надо задуматься Карло Анчелотти. К «Вильярреалу» гости будут очень серьезно готовиться, ведь соперник для них крайне неудобный. Буквально вчера «Реал» Мадрид выиграл в кубке Испании у «Касерено» (1:0), а ранее одолел в чемпионате «Вальядолид» (2:0).

Информация для ставок

  • «Вильярреал» выиграл восемь поединков из десяти последних во всех турнирах
  • «Реал» Мадрид забивает уже в 14 подряд выездных матчах
  • Два последних матча между клубами завершились со счетом (0:0)
  • «Вильярреал» проиграл только три матча «Реалу» из последних десяти

Прогноз

Матч будет непростым и большого количества мячей здесь ждать явно не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.76 1.30 2.33 1.67 1.85 2.07
Мелбет 2.37 1.69
1XBET 2.36 1.69
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:53
Победа команды гостей и тотал больше 2,5 в этом матче.
Гость
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