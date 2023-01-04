«Вильярреал» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (07.01.2023)

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вчера, 18:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу мадридского «Реала» составляет 2. Поставить на «Вильярреал» можно по 3.85, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.6. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.58.

Форма команд

«Вильярреал» смог набрать девять очков в пяти последних поединках Ла Лиги и старается попасть в зону еврокубков, находясь всего на одну ступеньку ниже, а именно на седьмом месте. «Желтая субмарина» набрала уже 24 очка и проигрывает двум основным конкурентам всего один пункт. В предстоящей игре с «Реалом» не стоит недооценивать хозяев, ведь они уже не раз отбирали важные баллы у гранда. В кубке Испании «Вильярреал» разгромил «Картахену» (5:1), а ранее в чемпионате Испании переиграл «Валенсию» (2:1).

«Реал» Мадрид в прошлом туре смог сравняться по очкам с «Барселоной» и теперь они вместе возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, набрав по 38 баллов. Тем не менее, «королевский клуб» идет вторым, ведь пропустил гораздо больше каталонцев, о чем надо задуматься Карло Анчелотти. К «Вильярреалу» гости будут очень серьезно готовиться, ведь соперник для них крайне неудобный. Буквально вчера «Реал» Мадрид выиграл в кубке Испании у «Касерено» (1:0), а ранее одолел в чемпионате «Вальядолид» (2:0).

Информация для ставок

«Вильярреал» выиграл восемь поединков из десяти последних во всех турнирах

«Реал» Мадрид забивает уже в 14 подряд выездных матчах

Два последних матча между клубами завершились со счетом (0:0)

«Вильярреал» проиграл только три матча «Реалу» из последних десяти

Прогноз

Матч будет непростым и большого количества мячей здесь ждать явно не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.